Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gülten Taranç'ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneğinin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan törenle sona erdi. Ulusal ve uluslararası kategoride verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl festival kapsamında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi. Festivalde 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer almıştı.

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal En İyi Kısa Film - Siz Biraz Uzak Kaldınız

Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film - Sıradan Birkaç Gün

Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü - Plastik Rüya

SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film - Acı ve Tatlı

SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film - Mamaville

Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü - Melis Behlil

Uluslararası Ödüller

Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow ve Iron Defiency

En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in The Society

En iyi Animasyon Film: Steve Steve

En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan

Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot

Jüri Özel Animasyon Ödülü : The Classmate

Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don't Want To Be A Human Anymore