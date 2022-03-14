Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 5.
Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gülten Taranç'ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneğinin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan törenle sona erdi. Ulusal ve uluslararası kategoride verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl festival kapsamında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi. Festivalde 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer almıştı.
5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri
Ulusal En İyi Kısa Film - Siz Biraz Uzak Kaldınız
Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film - Sıradan Birkaç Gün
Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü - Plastik Rüya
SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film - Acı ve Tatlı
SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film - Mamaville
Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü - Melis Behlil
Uluslararası Ödüller
Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow ve Iron Defiency
En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in The Society
En iyi Animasyon Film: Steve Steve
En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan
Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot
Jüri Özel Animasyon Ödülü : The Classmate
Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don't Want To Be A Human Anymore