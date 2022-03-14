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Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 5.

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gülten Taranç'ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneğinin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan törenle sona erdi. Ulusal ve uluslararası kategoride verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl festival kapsamında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi. Festivalde 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer almıştı.



5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri


Ulusal En İyi Kısa Film - Siz Biraz Uzak Kaldınız


Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film - Sıradan Birkaç Gün


Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü - Plastik Rüya


SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film - Acı ve Tatlı


SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film - Mamaville


Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü - Melis Behlil



Uluslararası Ödüller


Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow ve Iron Defiency


En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in The Society


En iyi Animasyon Film: Steve Steve


En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan


Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot


Jüri Özel Animasyon Ödülü : The Classmate


Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don't Want To Be A Human Anymore

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