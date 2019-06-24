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Uluslararası kermeste engelli çocuklar çiğ köfte yapmayı öğrendi

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Uluslararası Bergama Kermesi'nde özel eğitimli ve engelli çocuklar, Minik Şefler Lezzet Atölyesinde profesyonel şeflerle bir araya gelerek çiğ köfte yapmayı öğrendi.


Uluslararası Bergama Kermesi etkinlikleri kapsamında, Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile bir çiğ köfte firmasının ortak düzenlediği etkinlikle, 11 özel eğitimli çocuk profesyonel şeflerle bir araya gelerek, şeflerin talimatlarıyla çiğ köfte yaptı.


Firma ortaklarından Sinan Doğan yaptığı açıklamada, "Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Kendileri de sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Ayaklarına sağlık. Herşey çok güzel oldu bence.Çocuklarımız mutlu oldu,bizler de mutlu olduk" ifadesini kullandı.


Öte yandan, etkinliğe katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda çocukların yaptığı çiğ köfteleri halka ikram eden Koştu, miniklere katılım belgelerini verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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