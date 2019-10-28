Uluslararası öğrenci ödülleri İzmir'de yarıştı

'sı gerçekleşen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivalinde ödüller sahibini buldu. Dünyanın dört bir yanından öğrenci filmlerinin başvurduğu ve seçilen 13 finalistin yarıştığı festivalde; film gösterimleri, oyuncu ve yönetmen söyleşileri de yapıldı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivaline, dünyanın dört bir yanından 2 bin 943 öğrenci filmi başvurdu. Bu filmler arasından; Türkiye, Almanya, Meksika, Rusya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Hindistan, Çekya ve Slovenya'dan 13 finalist seçildi. Bugüne kadar 20 farklı ülkeden, alanında uzman ulusal ve uluslararası konuğun katılımı ve jüri üyelikleriyle her geçen yıl daha da büyüyen Contact Film Festivali, bu yıl konuk okul olarak Almanya'dan Baden-Württemberg Film Akademisi'ni ağırladı. Her yıl farklı ülkelerden katılan konuk okullar arasında Almanya Münih Televizyon ve Film Üniversitesi, Polonya Lodz Film Okulu, Fransa La Femis Sinema Okulu, Portekiz Lizbon Tiyatro ve Sinema Okulu gibi alanında tanımış yönetmenler yetiştirmiş ve uluslararası başarılara imza atmış film okulları bulunuyor.

6 yılda 9 binin üzerinde başvuru alan festivalin yarışma bölümünde İran'dan Endonezya'ya, Hindistan'dan Avustralya'ya, Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar değişik coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışıyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerindeki öğrenci filmlerinin kabul edildiği organizasyona, Türkiye'den de öğrenci filmleri katılabiliyor. Festivalde şimdiye dek 40 ülkeden 48 film yarışırken bugüne kadar 9 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu. Yarışma bölümünün yanı sıra film gösterimleri, workshoplar ve söyleşilerle zenginleşen festival ile sinema dolu bir hafta yaşandı.

Jüri üyeliklerini Baden-Württemberg Film Akademisi'nden Yapımcı/Festival Koordinatörü Eva Steegmayer, Yönetmen/Öğretim Görevlisi Thomas Lauterbach, Reklam ve Sinema Filmi Yönetmeni Bora Egemen, Yapımcı/Senarist Şebnem Vitrinel ile Yapımcı/Post-Prodüksiyon Sorumlusu Gül Dönmez'in yaptığı Contact'taki bünyesindeki yarışmada Büyük ödülün yanı sıra SenEDİT Senaryo, Böcek Yapım Post-Prodüksiyon ve Öğrenci Jürisi ödülleri de sahiplerini buldu. Böcek Yapım ve SenEDİT'in bazı ödül sponsorluklarını üstlendiği festivali, Goethe Enstitüsü de destekledi.

Meksikaya iki ödü birden

En İyi Kısa Film ve Öğrenci Jürisi ödüllerini, Görünmez Kadınlar filmiyle Meksika'dan Pablo Cruz Villalba, En İyi Sinematografi Ödülü'nü Kız Çocuğu filmiyle Çekya'dan Daria Kashcheeva, Böcek Yapım Post-Prodüksiyon Ödülü'nü Yaylacı isimli filmiyle Türkiye'den Fatih Ertekin, SenEDIT En İyi Senaryo Ödülü'nü ise Bilinmeyen Yönün Zeplini filmiyle Rusya'dan Alexandra Galitskova kazandı. Ödüller Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Festival Direktörü Prof. Dr. Nazlı Bayram, her yıl daha geniş bir katılım olduğunu belirterek, dünya çapında film okullarını ve dünyanın dört bir yanından katılan öğrencileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise festivalin, üniversitenin akademik felsefesinin iki stratejisi olan “uluslararasılaşma” ve “yaparak öğrenme” için önemli olduğunu belirtti.