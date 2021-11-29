Uluslararası öğrenciler İzmir'in lezzetleriyle hem eğlendi hem öğrendi

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Turizm Eğitim Kurumları Birliği (ACEEPT) Uluslararası Eğitim Programı bu yıl “Unutulmaz Gastronomi Turizmi Deneyimleri oluşturmak” teması ile İsviçre, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Finlandiya'dan öğrencileri ağırladı. Proje kapsamında 14-20 Kasım tarihlerinde, 65 öğrenci ve 11 akademisyen İzmir'de gastronomi turizmi konusunda çeşitli etkinliklere katıldı.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye'yle beraber 8 Avrupa ülkesinin dahil olduğu, her ülkeden sadece bir üniversitenin kabul edildiği Avrupa Turizm Eğitim Kurumları Birliği'nin (ACEEPT) eğitim programlarına 14 yıldır katılıyor. İlk kez 2011 yılında Sağlık Turizmi temasıyla programa ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesi, bu sene ikinci kez Gastronomi Turizmi teması ile katılımcıları ağırladı. İsviçre, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin üye olduğu birliğin 2021 uluslararası proje haftasında 65 öğrenci ve 11 akademisyen İzmir'e geldi.

Gastronomi ve gez, duraklarına hayran kaldılar

Öğrenciler öncelikle, Urla Bağ Yolu, Torbalı Lucien Arkas Bağları, Tarihi Kemeraltı Çarşısı lezzet durakları gibi gezilere katıldı. Kemeraltı Çarşısı'nda börek, söğüş, Boşnak mantısı, karadut şerbeti, badem ve fıstık ezmesi gibi lezzetleri deneyen öğrenciler, turizm rehberlerinden çarşıda bulunan tarihi yapıların hikayelerini dinledi. Sokak lezzetlerini tadan uluslararası öğrenciler, en çok börek, karadut şerbeti ve ezmeyi beğendiklerini söyledi. Gastronomi turizmi konusunda zengin içerikli seminerlerin gerçekleştiği etkinlikte öğrenciler uluslararası gruplar halinde İzmir'in gastronomi turizmini geliştirmek ve pazarlamak için dijital proje fikirleri üretti. Proje haftasının sonunda, 10 uluslararası öğrenci grubunun sunduğu projeler, İzmir ve özellikle Kemeraltı Çarşısı'nı gastronomi turizmi temelinde geliştirmeyi amaçlayan kurumlara sunulmak üzere kayıt altına alındı. Haftanın son etkinliğinde ise farklı ülkelerden gelen 11 akademisyen, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında ‘Hünkar Beğendi' yemeğini yapmayı öğrendi.