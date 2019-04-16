Uluslararası sularda yakalanan uyuşturucunun değeri 250 milyon lira

Akdeniz'in uluslararası sularında yapılan dev uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toz esrarın piyasa değerinin 250 milyon TL olduğu bildirilirken, yakalanan 14 şüpheli dışında hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin de titiz bir çalışma yürütülerek, aranmasına devam edildiği öğrenildi.

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 3 ay önce uluslararası deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine başlanılan teknik takip ve fiziki takip çalışmalar sonucunda başlatılan uyuşturucu operasyonunda, 5 ton esrar ele geçirilmiş, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 şahıs İzmir'e getirilmişti.

Piyasa değeri 250 milyon TL

İstihbari bilgiler üzerine dün sabah saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında içerisinde 1'i kadın 6 kişinin bulunduğu 'Pervin Oğulları' isimli balıkçı teknesine Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Libya'ya 78 deniz mili, Tunus'a 150 deniz mili ve Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili mesafede uluslararası sularda yapılan “Birlik” adlı operasyonda gemide bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 250 milyon TL olduğu bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı aranıyor

Öte yandan yapılan eş zamanlı operasyonlarda dün İstanbul'da 4, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve 'Pervin Oğulları' gemisinde 6 şüpheli olmak üzere toplam 14 şahıs gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığına ait özel uçakla İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanan 5 zanlı havayoluyla İzmir'e getirilmiş, aralarında örgüt lideri İ.Y.'nin de bulunduğu 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 6'sının titiz bir çalışma yürütülerek, aranmasına devam edildiği öğrenildi.