Uluslararası ulaşım fuarı Road2Tunnel İzmir'de

Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller Fuarı, “küresel projeler, güçlü kentler” anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektörün tüm paydaşlarını Fuar İzmir'de buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, Maven Etkinlik ve Fuarcılık, ARK Fuarcılık işbirliğiyle 15-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen Road2Tunnel-5. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda altyapı, yol, köprü ve tünel gibi büyük bütçeli yatırımlar fuar ziyaretçileriyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Metro A.Ş., ESHOT ve İZDENİZ A.Ş.'nin de yer alacağı fuarda ulaştırma sektöründeki yeni projeler, son teknolojiler ve yenilikçi çözümler tanıtılacak. Fuarda yurt dışı ve yurt içinden önemli projelerin sunumları da yapılacak.

Transcity forumu yapılacak

Fuarda bu yıl “Transcity Sürdürülebilir Ulaşım, Yaşanabilir Kentler” forumu da düzenlenecek. Forumda kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin ekonomik, çevresel, sosyal boyutları incelenecek.

Yeni proje lansmanları da var

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ulaştırma ve altyapı sektörünün planlama, projelendirme, uygulama ve işletme sürecinde yer alan tüm tarafları bir araya getirecek fuar katılımcı firmaların sektör bağlantılarını, müşteri ilişkilerini, satış ağlarını ve marka bilinirliklerini geliştirmelerine de katkıda bulunacak. Türkiye'nin önemli altyapı ve üstyapı projelerinin yakından takip edilebileceği fuarın çalıştay alanında ise yeni proje lansmanları ve yenilikçi çözümlerle ilgili sunumlar yapılacak.