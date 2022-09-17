Uluslararası uzmanlar Medical Point'te buluştu

Dünyaca ünlü Aile Terapisi Uzmanı Prof. Dr. Brian Canfield ve Prof. Dr. Mehmet Sungur gibi isimlerin de konuşmacı olarak yer aldığı sempozyum yoğun ilgi gördü.

Organizasyon; Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği, Uluslararası Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği ile Medical Point İzmir Hastanesi ve Fonksiyonel Akademi iş birliği ile gerçekleşti. 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda, aile ve çift terapisinde yeni yaklaşımlar, alanında uzman danışmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Uluslararası ölçekte bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, “Bu düzeyde akademisyenlerin bir araya geldiği ve son derece önemli konuların değerlendirildiği sempozyum için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hastalarımıza en güncel hizmeti sunmak için Medical Point Hastaneler Grubu olarak dünyadaki tıbbi gelişmeleri sürekli takip etmekteyiz. Bu sempozyumlar, toplam sağlık bilgisinin büyümesi açısından son derece önemli rol oynuyor” dedi.

Uluslararası İşbirliği

Sempozyumun son gününde ise Medical Point Hastaneler Grubu bünyesinde sağlık başta olmak üzere birçok alanda eğitim veren ve personel yetkinliğini arttırmak için kurulan Fonksiyonel Akademi ile Uluslararası Psikoloji ve Danışmanlık Derneği arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı sağlanacak ve güncel eğitim konuları akademinin kursiyerlerine sunulacak.