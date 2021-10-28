Umman'ın sağlığı Türk hekimlerine emanet

Arap Yarımadası'nın önemli ticaret merkezlerinden Umman Sultanlığının Yurt dışı Tedavi Merkezi Direktörlüğü, Medicana International İzmir Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette genel cerrahi, ortopedi, onkoloji, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile hematoloji gibi branş hekimlerinin sunum yaptığı heyet, çok yakında Umman'dan sağlık turizmini başlatarak hasta göndermeye başlayacaklarını ifade etti.

Uluslararası Hasta Merkeziyle sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında çalışmalarına devam eden, 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalarına gelişmiş sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, Umman Sultanlığı ile sağlıkta iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Umman Sultanlığı Yurt dışı Tedavi Merkezi Başkanı Dr. Mohammed Abdurahim, Yurt dışı Tedavi Merkezi Direktörü Dr. Sultan Al Harthy, merkez üyesi Dr. Khoula Alsaid ve Dr. Semir Ferraoğlu, Medicana International İzmir Hastanesini ziyaret etti.

“Hasta göndermeye hemen başlayacağız”

Ziyarette genel cerrahi, ortopedi, onkoloji, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile hematoloji gibi branş hekimlerinin sunumlarını dinleyen heyet, sonrasında hastaneyi gezdi. Umman Sultanlığı Yurt dışı Tedavi Merkezi Başkanı Dr. Mohammed Abdurahim, olağanüstü bir hekim grubuyla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Hastane ve sunulan sağlık hizmetinin mükemmel olduğuna şahit olduk. Bir sonraki adımda hemen hasta göndermeye başlayacağız. Belli ihtisas alanları hakkında bilgi aldık. Özellikle organ nakli ve kemik iliği nakli konusunda sağlık hizmeti almak istiyoruz. Ayrıca İzmir çok güzel bir şehir. Sağlık hizmeti konusunda şifa alırken bir yandan da turistik alanda ziyaretlerimize başlayacağız” diye konuştu.

“Robotik cerrahi hizmeti de vereceğiz”

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Umman Sultanlığı ve Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğunu belirterek, “Umman Sultanlığının tıbbi alt yapısı oldukça iyi ancak insan kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda hastalarını yurt dışında tedavi ettiriyorlar. Şimdiye kadar Uzak Doğu ve Hindistan'la bu tür iş birliği çalışmaları yapmışlar ancak bundan sonra Türkiye'ye gelecekler” dedi. Ziyaretin çok olumlu geçtiğini dile getiren Dr. Ünal, “Ağırlıklı olarak ortopedi, kemik iliği nakli, karaciğer nakli gibi konularda hastaların yoğun olduğunu ifade ettiler. Özellikle robotik cerrahi konusuyla çok yakından ilgileniyorlar” sözlerine yer verdi.