Umut kesilen köpeği veterinerler hayata döndürdü

Yaşamından umut kesilen "Dost", bir aylık tedavi sürecinin ardından arkadaşlarına kavuştu.

Yaşamından umut kesilen “Dost” adlı sokak köpeği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri sayesinde hayata tutundu. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Birimi ekipleri Yeşildere Caddesi'nde gece bir köpeğin yaralı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, acil müdahale aracıyla köpeği alarak Kültürpark'taki Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilk yardım merkezinde tedavi altına aldı. Ağır yaralı Dost, bir hafta serumla beslendi. Yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin ardından sonra Dost, Yeşildere Caddesi'nde bulunduğu yere bırakıldı.

“Yaşatmayı başardık”

Meslek hayatı boyunca hiç böyle kötü durumda olan bir hayvanla karşılaşmadığını belirten veteriner hekim Özge Aras, “Kesi alanı çok genişti. Bu yaranın iyileşmesi çok zordu. Enfeksiyon kapmaması için çok uğraştık. Ölme ihtimali çok yüksekti ama umutla ve sabırla tedavi ettik ve onu yaşatmayı başardık” dedi. Bir süre sonra Dost'u Alsancak'ta gördüğünü söyleyen Aras, “Önce onun olup olmadığını anlamadım çünkü biz Dost'u Yeşildere'ye bırakmıştık. Sonra kalabalık içerisinde sıyrılıp sadece benim yanıma geldi. Çok ilginç gerçekten. Küpe numarasına baktım ve Dost olduğunu anladım. O an çok mutlu oldum, yemek verdim. Birden içimden 'Bu köpeği ben iyileştirdim' diye bağırmak geldi” diye konuştu.

10 bin 837 can dosta acil müdahale hizmeti

Sokak Hayvanları Acil Müdahale Birimi hafta içi gündüz saatlerinde ilçe belediyelerle de koordinasyon halinde olmak üzere kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Kapasitesi 2020'de iki katına çıkarılan birim yine geçen yıl 10 bin 837 can dosta acil müdahale hizmeti verdi. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde ise geçen yıl 9 bin 647 hayvan kısırlaştırıldı, yaklaşık 26 bin 500 muayene/tedavi edildi.