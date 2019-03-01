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Ünal Ersözlü'nün 9. kitabı raflardaki yerini aldı

Gazeteci, şair ve yazar Ünal Ersözlü, merakla beklenen 9.

kitabını okuyucuyla buluşturdu.


Gazeteci ve yazar Ünal Ersözlü'nün yeni kitabı "Tanrının Yaşam Klavuzu" raflardaki yerini aldı. Yazarın dokuzun eseri olma özelliği olan taşıyana kitapta ise dikkat çeken konular yer alıyor. Ersözlü kitabında, insanın asırlardır kendi içine sürdürdüğü yolculuğu anlatırken, tevafuk ve kuantumun ortaklığına işaret edip düşünmeye davet ediyor. "Tanrının Yaşam Klavuzu" adlı kitapta bölüm bölüm okuyuculara bilgi veren Ersözlü'nün; Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba, Okyanusların Not Defterinden, Zaman Ayna Bıçak, Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye, Aşk-ı Hakiki, Gençliğin Dün Gecesi, Kapıyı Çalıyorum, Sarmaşk adlı kitapları da bulunuyor.


Ünal Ersözlü, daha önce yayımlanan bu kitaplarından ikisiyle de, Akademi Şiir Başarı Ödülü (1990) ve Behçet Aysan Şiir Ödülü'nü (1998) kazanmıştı. Ersözlü, Kapıyı Çalıyorum adlı kitabıyla ise Türk şiirinin en önemli ödüllerinin başında gelen Yunus Nadi Şiir Ödülü'ne (2011) layık görülmüştü.

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