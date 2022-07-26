Üniversite adaylarına “Bilinçli tercihle sevdiğiniz bölümü seçin” önerisi

Uzman rehber öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler, bölümlere göre ayrılan sınıflarda kendilerini bekleyen akademisyenlere akıllarındaki her soruyu sorarak istedikleri bölümler hakkında bilgi alma fırsatı buluyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi ‘Tercih Danışma Günleri' başladı. 5 Ağustos'a dek sürecek tercih danışma günleri, hem Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze, hem de https://aday.yasar.edu.tr/ internet sitesinden canlı sohbet özelliği ve telefon üzerinden gerçekleşiyor.

Adaylar ve aileleri, tercih masalarında görev alan rehber öğretmen ve görevli öğrencilerden puan, sıralama, bölümler ve programlar hakkında bilgi alabiliyor, kampüs turuna çıkarak üniversiteyi daha yakından tanıyabiliyor.

Kampüste akademisyenlerle birebir görüşüp tercih etmeyi düşündükleri bölüm veya program hakkında bilgi alma şansına sahip olan adaylar, 0232 570 71 72 numaralı telefondan veya https://aday.yasar.edu.tr/ adresinden canlı sohbet özelliği ile çevrimiçi tercih danışmanlığından da faydalanabiliyor.

“Yanlış sıralama nedeniyle avantajları kaçırmayın”

‘Tercih Danışma Günleri Söyleşileri' çerçevesinde öğrencilerden gelen soruları canlı yayında yanıtlayan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, aday öğrenci ve velilere önerilerde bulundu.

Dinçer, “Bir üniversitenin programlarını farklı kılan içerik ve yürüten akademik kadrodur. Tüm adaylara önerim, seçecekleri üniversitelerin akademik kadrosunun özgeçmişlerini mutlaka incelesinler. Aktif olarak araştırmalarını sürdüren akademisyenler konulara hakimdir, güncel olarak takip ediyordur ve öğrencilerine en iyi şekilde aktarırlar. En önemli şey araştırmak. Büyük kentlerde okumanın avantajı olduğunu düşünüyorum. İzmir kültürel ve sanatsal anlamda gelişmiş çağdaş bir kent. Üniversitede eğitim programları ve akademik kadronun yanı sıra fiziksel ve teknolojik mekanlar da önemlidir. Adaylar gitmek istedikleri üniversitelerde bunları da araştırsınlar. Puan değil sıralama önemli. Öğrenciler özellikle bu yıl sıralama konusunda çok dikkatli olsun. Özellikle eşit ağırlık alanında havuz çok büyüdü. Geçen yılki sıralamaların çok üstünde sıralamalar çıkabilir. Üniversitemizde verdiğimiz rehberlik hizmetinden mutlaka yararlanmalılar. Çünkü tercih yaparken sıralamaya dikkat etmek bir sanata dönüşmeye başladı. Bazen insanlar sıralama hatası nedeniyle daha iyi avantajları kaçırabiliyorlar. Gerçekten okumak istedikleri bölümlerde okusunlar, şans onlarla birlikte olsun” dedi.