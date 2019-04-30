Üniversite bünyesinde uygulamalı ilk tarım festivali

Dr. Necdet Budak'ın önerisi üzerine, EÜ Ziraat Fakültesi tarafından, bir üniversite bünyesinde ilk kez uygulamalı tarım festivali düzenlendi. Sektör temsilcileri, çiftçiler, akademisyenler ve öğrencileri buluşturan festivalde, akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi öncülüğünde, “1. Ege Tarım Festivali” EÜ Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinde düzenlendi. Festivalin açılış programına; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, EÜ senato üyeleri, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.

Bir üniversite bünyesinde ilk kez düzenlenen festival alanında, kurulan stantları gezip firmaların faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Rektör Budak, açılış konuşmasında, dünyada tarımsal mekanizasyonun ulaştığı nokta, akıllı tarım uygulamaları, tohum, tarımsal sulama, ilaç kullanımı ve gübrelemede ortaya çıkan, gelişen en ileri teknolojilerin anlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Menemen Ovası'ndaki merkezde, uzun soluklu araştırmalar yaptıklarını hatırlatan Rektör Budak, "Bu çiftliğe öğrenci olarak da çok gidip geldik. Çok deneme, araştırma ve yayın yaptık. İnanılmaz bir zenginlik içerisindeyiz. Düşünün Ziraat Fakültesinin burada 3-4 bin dönüm arazisi var. Aynı şekilde Tarım Bakanlığının araştırma enstitüsünün hemen bitişiğimizde bir o kadar arazisi var" diye konuştu.

"Bu bir ilkin, ilk adımı"

Tarım festivalinin bir şehir merkezinde veya bir fuarda yapılmasından çok uygulama alanında yapılmasını istediklerini vurgulayan Rektör Budak, "Ülkemizde ve dünyada; tarımsal mekanizasyonda, tohumda, tarımsal sulamada, ilaçta, gübrelemede ve akıllı tarım uygulamalarında en ileri teknolojileri paydaşlarımıza anlatıyoruz. Burayı, çiftçilerimizin, bu işin ticaretini yapan ticaret erbabının, akademisyen ve öğrencilerimizle iç içe olduğu adeta bir model tarım fabrikası haline dönüştürmek istiyoruz. Bu bir ilkin, ilk adımı. Farklı fikirleri, yeni teknolojileri tarım arazilerimizde uygulamalı olarak üreticilerimize gösteriyoruz. İşte burada öğrencilerimizin daha fazla uygulama içerisinde olması, çiftçilerin uygulamayı bizzat burada deneyerek görmesi, ülkemiz tarımına dolayısıyla da ekonomiye çok ciddi bir katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Yaptığımız projelerle Tarım ve Orman Bakanlığımızla da yakın irtibat içerisindeyiz. Ziraat Fakültemiz, Türkiye'nin en köklü ziraat fakültelerinden birisi ve inanılmaz bir akademisyen alt yapısı var" dedi.

Kısa süre önce Azerbaycan'daki üniversitelerle yaptıkları protokolü hatırlatan Rektör Budak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın desteğiyle Azerbaycan'la bir protokol imzaladık. İstiyoruz ki hocalarımız gerek tarım gerek su ürünleri gerekse gıda alanında bilgilerini paylaşıp ülkelere de eğitim anlamında katkıda bulunabilsinler. Burada da bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Buradaki uygulamaların ülkemize, ekonomimize, tarımımıza ve çiftçimize faydalı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise şunları söyledi:

"Bu etkinlikle ihtiyacımız olan üretimin, özellikle ülkemizin çok ihtiyacı olan üretimin vazgeçilmez unsurları olan çiftçilerimizi, üreticilerimizi, sanayicimizi, öğrencimizi, akademisyenimizi ve bilim insanlarımızı bir araya getirmek istedik. Fuarlardaki gibi kapalı bir alanda stantlarda değil, gerçek üretimin yapıldığı sahada, çiftlikte, ahırda üretimin bütün bu paydaşlarını bir araya getirerek, yerinde görerek ve uygulayarak bilgi alışverişi yapılsın istedik."

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve yöresel halk dansları gösterisi yapıldı. Daha sonra, törene katılanlarla akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.