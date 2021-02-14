Üniversite maratonundaki liselilere meslek tanıtım günleri

Öğrenciler, kayıt olarak 15-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, ilgi duydukları bölümlerde gerçekleştirilen örnek ders uygulamalarına katılıp bilgi edinebilecek.

Her yıl sınav maratonunun sonuna yaklaşan lise son sınıf öğrencileri için doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve tanıtım günleri düzenleyen Yaşar Üniversitesi, bu yıl korona virüsü pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak “Meslek Tanıtım Günleri” düzenliyor. Tüm bölümlerden akademisyenler, üniversite yetkilileri ve öğrenci temsilcileri çevrim içi platformda, aday öğrencilerin tüm sorularına yanıt verecek. 15-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, ‘örnek ders uygulamaları' ile üniversite adayı öğrencilerin bire bir derslerde bulunmaları sağlanacak. Böylece tüm bölüm ve programlar hakkında bilgi sahibi olabilecek öğrenciler, gelecek hedeflerini de doğru belirleyebilecek. Aday öğrenciler, örnek ders uygulamalarının yanı sıra; Yaşar Üniversitesinin akademik programları, eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yurt dışı eğitim iş birlikleri, burs seçenekleri ve kampus imkanları hakkında da bilgi alma fırsatı bulacak. Öğrencilerin, katılım için www.yasar.edu.tr sitesinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırması gerektiği ifade edildi.

Tercih bilinci kazandırılıyor

Adayların yeteneklerini ve isteklerini bilip bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Adaylar, öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeli. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler. Çevrimiçi düzenlediğimiz meslek tanıtım günlerinde de bu bilinci kazandırmayı amaçladık” dedi.