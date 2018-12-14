Üniversite öğrencileri Kent Ormanı'ndan 1 saatte 300 kilo çöp topladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, "İzmir'de İyilik Var" projesi kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'nda bir saat içinde 300 kilogram atık topladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Kulübü, Deniz Temiz Derneği TURMEPA'yla birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, 250 kişilik öğrenci grubuyla İnciraltı Kent Ormanı'nda çöp topladı. Öğrenciler, bir saat içerisinde 300 kilogramlık atık topladı. "İzmir'de İyilik Var" projesi ile bu çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Denizlerimiz için bir çalışma yapmak istedik. Her konuda olduğu gibi, lojistik alanında da sürdürülebilirliği, doğaya sahip çıktığımız oranda arttırabiliriz" dedi.

Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysu Göçer de, İEÜ'deki derslerde doğal ve çevresel sorunlara, duyarlılığa önem verdiklerini vurgulayarak, "Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir gelecek bırakma çabası, Lojistik Yönetimi Bölümümüz'ün temel ilkelerindendir. Sürdürülebilirlik bilincinin edinilmesi, topluma ve doğaya büyük katkı sağlar" diye konuştu.

Her Yıl 6,4 Milyon Ton Atık Denizlere Gidiyor

TURMEPA'nın verilerine göre, dünyada her yıl 6,4 milyon ton atık denizlere ve okyanuslara karışıyor. Kirlenmenin bu hızla devam ettiği takdirde, 2 bin 50 yılında denizlerde balıktan çok plastik atık olması bekleniyor. Okyanuslarda kilometrekare başına 13 bin plastik parça yüzdüğü düşünürken, yılda 100 bin deniz memelisi ve 1 milyon deniz kuşunun bu atıklar yüzünden hayatlarını kaybettiği belirtildi.