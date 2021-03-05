Üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara oyuncak

Ege Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden sonra konteyner kentte barınan çocuklara yüzlerce oyuncak dağıttı.

İzmir depreminin yaraları sarılmaya devam ederken, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Dirik, Gazetecilik Bölümü, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Programı yüksek lisans öğrencileri ile birlikte örnek bir projeye imza attı. Sosyal sorumluluk projesinde, depremzede çocuklar için yüzlerce oyuncak yardımı toplandı. Öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerinin çabaları ile toplanan oyuncaklar, depremzedeler için kurulan konteyner kentteki çocuklara dağıtıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Dekan yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Dirik ve öğrencilerinin projesiyle depremde zarar gören ailelerin çocuklarına oyuncak dağıttık. Sadece deprem dönemi değil, depremin oluşturduğu sorunlar, depremden sonra da devam ediyor ve onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Her konuda destekte bulunmak gerektiğini düşünüyoruz ve yüreğimiz her zaman onlarla' şeklinde konuştu.

Deprem belki bitti ancak etkileri devam ediyor

Sosyal sorumluluk projesini başlatan Doç. Dr. Çiğdem Dirik, "Deprem belki bitti ancak etkileri devam ediyor diyerek, depremin hala devam eden etkilerine dikkat çekti. Dirik, "Depremzede çocuklarımız için öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bu bağlamda yüksek lisans dersimi alan öğrenciler ile birlikte, depremzede çocuklara yönelik projede oyuncak dağıtımı yaptık. Gönüllü olan kişilerden ve firmalardan oyuncak temini gerçekleştirdik ve bugün de onları dağıttık. Projenin çıkış amacı, deprem belki bitti ama etkileri devam ediyor. Onun için de öğrencilerimiz ile konuştuk ve bir farkındalık sağlamak istedik. Hem de oradaki çocuklarımıza motivasyon olsun istedik. Bir nebze yaralarını sarabildiysek çok mutlu oldum" dedi.