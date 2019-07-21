Üniversite öğrencilerinden engelsiz belgesele destek

İzmir Üniversiteler Platformu'na dahil tüm İzmir üniversiteleri ve Sesli Betimleme Derneği'nin işbirliği ile İngiliz akademisyen ve engellilik çalışmaları profesörü Mike Oliver'ın hayatını konu alan “Kasaba Çocuğundan Üniversite Profesörüne: Engelleri Aşmak” belgeseli tamamlandı.

Yaşar Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğu ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin çeviri desteği verdiği belgesel, Türkiye'de engelliliğe yönelik bakışın tekrar sorgulanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerin büyük destekleriyle Türkçe altyazılı, dublajlı ve işaret dili eklemeli hale gelen belgesel hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, “18 yaşında havuzda boynunu kırarak engelli kalan Mike Oliver'ın hayatını anlatan belgesel, aslında engelliliğin kişinin kendisinin baş etmesi gereken bir zayıflığı olduğu bilincinden çıkarak toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Engelliliğin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapılan belgeselde engellilerin yaşadığı sorunlar sosyolojik açıdan da ele alınıyor” dedi.

Belgesel çekimlerinin yanı sıra İzmir Üniversiteleri Platformu üyelerinin düzenlediği panelle de farkındalık sağlandığına değinen Toker, “Panelde, engelli birey, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin hep birlikte düzenleyeceği farkındalık çalışmalarına duyulan ihtiyaçlar dile getirildi” diye konuştu.