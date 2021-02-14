Üniversite-sanayi iş birliğinde ezber bozan yarışma

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı “Ezber Bozan Tasarım Yarışması”nın detayları belli oluyor. Başvuru süreci 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının destekleriyle ortaklaşa bir yarışma düzenliyor. Mobilya, tekstil ve doğal taşların bir arada kullanılacağı yarışmaya “Ezber Bozan Tasarım Yarışması” adı verildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, yarışmanın temasının “Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları” olduğunu açıklayarak, tasarım ve

ve inovasyonun fark ve değer oluşturan unsurlar olduğunu söyledi.

Üç farklı sektör bir araya geldi

Yaycı, yeni dünyada ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip olmak ve köklü değişiklikler için inovasyon, katma değer ve tasarım seferberliğinde öncü olduklarını söyledi. Yarışmadan bahseden Yaycı, “Yarışmamız Türkiye'deki İhracatçı Birlikleri arasında üç farklı sektörün bir araya geldiği ilk yarışma olacak. Aynı zamanda öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Dereceye giren tasarımlar üretilebilecek ve Birliğimizde ve Birliğimizin katıldığı fuarlarda sergilenebilecek. İnovasyonda öncü olmak sadece prestij değil, aynı zamanda geleceğe yön verme imkanı da sağlar. Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için sanayi ve üniversite iş birliğinin gücüne her zaman inandık. Biz motivasyonumuzu, gücümüzü buradan alıyoruz” dedi.

Eskinazi: “Dönüşümü tetiklemek ve inovasyon kurum kültürümüzün bir parçası”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, herkesin ve her sektörün farklı bakış açılarına ihtiyacı olduğunun altını çizerek “Dünyada farkındalık gün geçtikçe artıyor ama önemli olan bunu somut adımlara çevirmek. Dönüşümü tetiklemek, uzun vadede etki oluşturmak, inovasyon bizim kurum kültürümüzün bir parçası. Yaptığımız her hamle, ülkemizin yüksek kaliteli sürdürülebilir bir ekonomik büyüme standardını yakalaması, ülkemizin tasarlayan, trendleri belirleyen konuma gelmesi için. Üç farklı sektörümüzün bir araya geldiği bu yarışma dünyada yaşanan tüm bu olumsuzluklar karşısında vizyon anlamında güçlü kaldığımız gerçeğini bir kez daha gösterdi. Üniversite sanayi iş birliğine omuz vermek, kanaat önderi rolümüzün en temelinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Kaya: “Geleceğimizin anahtarı, madenlerimizin işlenmesinden geçiyor”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise EİB Moda Tasarım Yarışması, Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması, AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması ve Ezber Bozan Tasarım Yarışması'yla Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği tasarım yarışmalarının dörde ulaştığına değindi. Kaya “Ülkenin kalkınmasından, ekonominin büyümesine, uluslararası pazarlarda etkin rol oynayabilme kabiliyetine ve marka bilinirliği inşa etmeye kadar bir adımın diğer adımı şekillendirdiği domino etkisi oluşturan bir süreci yönetiyoruz. İnovasyon, dünyadaki doğru örneklere bakmanın ötesine geçmeyi, kalıcı çözüm üretmeyi, kapasite geliştirmeyi gerektirir. Yazılan ve söylenen bütün şeylerin ötesinde icraat önemlidir. Yüzde 7'lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara yükselen işlenmiş doğal taş ihracatımızı daha da artırmak, çok paydaşlı süreçler tasarlamak ve yürütmek, bu süreçlere doğru kitleleri dahil etmek için üç farklı sektörümüzü bir araya getirdik. Geleceğimizin anahtarı, bugünkü piyasa değeri trilyonlarca dolar eden madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor” diye konuştu

Yarışmaya kimler başvurabilir?

İki ayrı kategoride düzenlenecek olan Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının öğrenci kategorisi üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans veya yüksek lisans bölümleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin lisans veya yüksek lisans bölümleri ile Mobilya ve Dekorasyon ön lisans programlarında öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açıkken, profesyonel kategorisi üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans veya yüksek lisans bölümleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin lisans veya yüksek lisans bölümleri ile Mobilya ve Dekorasyon ön lisans programlarından mezun olanlara açık olacak.

Yarışmanın ödülleri

Yarışmada öğrenci kategorisinde birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecekken 3 adet EİB Özel Ödülü 3 bin TL ve 4 adet Mansiyon Ödülü 2 bin TL verilecek.

Ayrıca, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecek. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecek.)

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmada dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve yarışma şartnamesine www.ezberbozantasarimlar.org adresinden ulaşabiliyor.