Üniversite sınavına hazırlanırken 50 kedi ve 15 köpeğe sahip çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berrak Sıla Bayram'ın, evlerinin balkonunun altına bir kedinin doğum yapmasıyla başlayan sokak hayvanlarına sahip çıkma macerası, 50 kedi ve 15 köpeğin sorumluluğunu almasıyla devam etti.

Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Berrak Sıla Bayram, bir yandan üniversite sınavına hazırlanıyor, bir yandan da sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımını üstleniyor. Evlerinin balkonunun altına bir kedinin doğum yapmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik sorumluluk üstlenen Bayram, ailesinin desteğini de arkasına alarak sosyal medyada mama kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte hedefinin daha fazla sokak hayvanının karnını doyurup tedavilerini üstlenmek olduğunu söyleyen Berrak Sıla Bayram, şuanda ise 50 kedi ve 15 köpeğin bakımını üstleniyor.

Anne ve babasının desteğini alarak böyle bir sorumluluk aldığını vurgulayan Sıla, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yaklaşık 2.5 senedir ailemle birlikte Menemen'deki sokak hayvanları için mücadele ediyoruz. Benim hikayem balkonumuzun altına bir anne kedinin doğum yapmasıyla başladı. O zamanlar kedi ve köpeklerden çok korkuyordum; ama vicdanım o hayvanları o halde bırakmaya razı olmadı, kendim sürekli petshoplardan mama almaya başladım ve bu fobimi sonunda yendim. O yavru ve anneye bakarken gün geçtikçe kedi nüfusu artmaya başladı, 5 iken 15 kediye bakmaya başladım. Bir çare bulmam gerekiyordu; çünkü maddi açıdan yetemiyordum. Instagram'da hesaplara denk geldim. İnsanların sokak hayvanları için harika şeyler başardığına tanık olunca bende bir sayfa açmaya karar verdim ve adını @silaninpatileri koydum. Sayfada sayımız gün geçtikçe artmaya ve mama destekleri gelmeye başladı. Gelen mamalar arttıkça haliyle beslediğim hayvan sayısı da arttı. Şu anda kedi sayımız 50, köpek sayımız 15'e ulaştı. Babam ve annemin desteği asla yadsınamaz. Onlar maddi manevi en büyük destekçilerim" dedi.