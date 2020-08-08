Üniversite Tercih Günleri'nde randevular tam kapasite

Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinde (BEM) randevu sistemiyle düzenlenen Üniversite Tercih Günleri kapsamında 3 günde 150 öğrenciye danışmanlık hizmeti verildi. Bucalı gençler, 14 Ağustos'a kadar üniversite yolunda karar vermek için uzman eğitmenlerden destek alabilecek.

Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 4 Ağustos'ta başlayan Üniversite Tercih Günleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı gösteren gençlere tercih belirlemede yardım veriliyor. Üniversite Tercih Günleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Merkezden randevu alan Bucalı öğrenciler, geleceklerine yön verecek meslek ve üniversite belirlemede alanında uzman rehber öğretmenlerden destek alıyor.

400 öğrenciye tercih desteği

4 Ağustos'ta başlayan destek programından bu güne kadar 150 öğrenci danışmanlık hizmeti aldı. 14 Ağustos tarihinde son bulacak Üniversite Tercih Günleri kapsamında, toplam 400'ün üzerinde Bucalı gence hizmet verilmesi bekleniyor. Tercihlerine yön vermek isteyen gençler, 439 10 10 No'lu (Dahili 3535-3536) numara üzerinden randevu alarak 10.30-17.00 saatleri arasında görüşmelerini gerçekleştirebilecek.