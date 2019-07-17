Üniversite tercih heyecanı başladı

Üniversite adaylarının meslek kariyerleri için önemli bir dönemeç öncesinde Yaşar Üniversitesi'nde "Tercih Danışmanlığı Günleri" başlıyor. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde rehber öğretmenler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin yanı sıra adaylar, bölümler hakkında akademisyenlerden bilgi alabilecek.

Heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç, 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi'nde de adaylar için lisans bölümleri ile ön lisans programları hakkında akademisyenler ve uzmanlar eşliğinde danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Tercih danışmanlığı günleri kapsamında adaylar; hafta sonu da dahil olmak üzere puanlar, bölümler ve tercihler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Akademisyenlerle birebir görüşüp tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında bilgi alabilecek olan adaylar; ayrıca 0232 570 71 72 numaralı telefon, web sitesi üzerinden 'canlı destek' hizmeti ve aday.yasar.edu.tr adresinden de bilgi edinebilecek. Bunun yanı sıra üniversite web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden akademisyenler, mezunlar, öğrenciler ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'in de katılacağı canlı yayınlarla adaylara, bölümler ve merak ettikleriyle ilgili bilgiler verilecek.

Üniversite adayı öğrencilere 'bilinçli bir tercihle sevdiğiniz işi yapın' mesajı veren Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, bölüm seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle anlattı:

"Tercihinizi yaparken ve üniversiteleri araştırırken; akademik kadroları, bölümleri, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, sanayi işbirliği süreçlerini, çift ana dal ve yan ana dal imkanlarını, Erasmus ve diğer yurt dışı değişim programları gibi akademik imkanları çok iyi değerlendirilmeli. Yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da iyi araştırmalı."