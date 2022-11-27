Üniversiteli gençlerden çocuklara ‘Hayaller Kütüphanesi'

Üniversite öğrencileri, içini ileri dönüşüm eşyalar ve yüzlerce kitapla doldurdukları Hayaller Kütüphanesini ortaokul öğrencilerine hediye etti.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMT) Sosyal Sorumluluk Ekibi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yardımıyla İzmir'in 30 ilçesinde bir araştırma yaparak nitelikli eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü Karabağlar Kazım Kazım Karabekir Ortaokulunu seçti. Üniversite öğrencileri okuldaki bir sınıfı; boyasından parkesine, dolabından kitabına her detayıyla bir kütüphaneye dönüştürdü. İleri dönüşüm de kullanarak atıl durumdaki materyallerden yeni eşyalar ortaya çıkaran Yaşar Üniversitesi öğrencileri, çevre dostu Hayaller Kütüphanesini kurdu.

Sene içinde kitap bağışlarına açık olacak olan Hayaller Kütüphanesi, Kazım Kazım Karabekir Ortaokulundaki 900 çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için öğrencilerin kullanımına açıldı. Kütüphanenin açılışına; Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Mehmet Özçelik ve öğrenciler katıldı. İş insanı Onur Yılmaz, Nevzat Şener, Orhan Özgür ve Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli de projeye destek oldu. Endüstri Mühendisliği Topluluğu proje ekibinde ise Duru Selin Yılmaz, Sude Karakaya, Cansu İrem Kanlı, Gülçin Özdener, Erdem Özsümbül, Emir Balın ve Ozan Dönmez yer aldı.

“Umarım çocuklar yeni hayaller kurar”

Yaşar Üniversitesi EMT Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Duru Selin Yılmaz, “Sürdürülebilir bir kütüphane oluşturmak hayalimdi, bunu ekibimle beraber gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyum. Umuyorum ki genç arkadaşlarım yeni hayaller kurar ve kütüphanemiz amacına ulaşır” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Helin Su Acar ise “Öğrencilerin hayallerinden yola çıkarak kurulan, hayallerimizin inanarak, umutla ve özveriyle başarıya dönüştüğü bu kütüphane Kazım Karabekir Ortaokulu'na hediyemizdir” şeklinde konuştu.