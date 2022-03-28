Üniversiteli gençlerden tiyatro festivali

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin tiyatro topluluklarının konuk olacağı festivalde, tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 4-8 Nisan tarihleri arasında tiyatro festivali düzenleyecek. Dört gün boyunca her akşam saat 20.00'de, farklı bir oyunla perdelerini açacak festival; söyleşi, workshop, dinleti ve özel bir konsere de ev sahipliği yapacak. Festivale katılmak isteyenler, gösterilerin yapılacağı günlerde İEÜ A Blok'ta açılacak standa gelerek davetiyelerini alabilecek. Katılımcı sayısı, her gün için 350 kişi ile sınırlı tutulacak. Festivalin ilk gününde İEÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri, 2019'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun, William Shakespeare oyunlarından derlediği ‘Geceler ve Gündüzler' ile sahnede olacak.

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festivali geleneksel hale getirerek, önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istediklerini söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, ‘Kısa Film Festivali' ve ‘Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının ardından sanat alanında devamlılığı olan yeni bir etkinliğe imza attıkları için mutlu oldukları belirten Akaoğlu, “Sanatı ulaşılabilir kılmak adına, kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz tüm sanatsal faaliyetleri ücretsiz ve halka açık yapıyoruz. Daha önceki etkinliklerimiz gibi bu festivale de çok iyi hazırlandık. Festival boyunca dolu dolu bir program hazırladık. Festivalde; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Ege Üniversitesi Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, sahneleyeceği oyunlarla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, Bora Çınar da ‘Psikoz 4.48' adlı tek kişilik oyunuyla sahnede olacak. Festival coşkusunu yaşamak isteyen herkesi İEÜ kampüsüne bekliyoruz” dedi.