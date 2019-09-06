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Üniversiteli gençlerin valiz sevinci

Bayraklı Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) eğitim alarak, çeşitli üniversitelere kayıt yaptıran başarılı öğrencilere seyahatlerinde kullanmaları amacıyla valiz hediye etti.


Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen törende 125 öğrenciye valizlerini dağıtan Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, öğrencileri tek tek kutladı. Valizleri beğeniyle karşılayan öğrenciler, yeni eğitim sezonu öncesi aldıkları hediye için Bayraklı Belediyesine teşekkür etti.


Her fırsatta Bayraklı'da eğitimden taviz verilmeyeceğini ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanacağını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, öğrencilere hediyelerini iyi günlerde kullanmaları temennisinde bulundu, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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