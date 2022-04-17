Üniversiteli gönüllü gençlerden hayata dokunan proje

Buca, Bornova ve Karabağlar'da 4-5-6-7. sınıf öğrencilerinin derslerine yardımcı olmakla yetinmeyen üniversiteliler, çocuklarla oyunlar oynuyor, kültür, spor aktivitelerine katılmalarını sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte okuyan 4-5-6-7. sınıf öğrencilerinin sosyal, duygusal, fiziksel ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen ve eğitimden geçen 130 üniversiteli gönüllü genç, 19 Mart-23 Nisan arasında devam eden çok güzel bir etkinliğin parçası oldu. İlköğretim öğrencilerinin yaşadığı desteklenecek aileleri her cumartesi ziyaret eden gençler, çocukların derslerine yardımcı oldu, oyunlar oynadı, sohbet etti, yalnız olmadıklarını gösterdi. Programa katılan çocuklar İzmir Büyükşehir Belediyesinin spor, kültür etkinliklerine götürüldü. 6 hafta sürecek ve 23 Nisan'da Kültürpark'ta düzenlenecek şenlikle tamamlanacak programı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de aile ziyareti yaparak inceledi. Soyer, Bornova Çamkule'de Kılıç Ailesi'ni ziyaret etti. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer, gönüllüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da eşlik etti. Başkan Soyer, aile ve üniversiteli gönüllülerle sohbet edip çocuklara hediye verdi.

Soyer: “Daha çok aile ve çocuğa ulaşacağız”

Projenin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Genç gönüllü arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapıyor. Evlere gidiyorlar ve evlerdeki çocukların eğitim, sosyal, psikolojik ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyorlar. Örneğin matematikte takviye gerekiyorsa matematik öğrencisi arkadaşımız derslerine yardımcı oluyor. Buz pateni kaymaya götürüyorlar, orada başka bir dünya ile tanıştırıyorlar çocuklarımızı. İzmir'de yaşayan, İzmir'de üniversite öğrencisi olan gençlerimiz daha küçük kardeşlerine el uzatıyor. Onların daha güzel bir gelecekle buluşmaları için emek harcıyorlar. Çok güzel ve değerli bağlar kuruluyor. Gönüllü gençlerimizle, çocuklarımızla, kapılarını açan ailelerle iftihar ediyorum. Bu çalışmayla eğitime, sosyal hayata ulaşmakta zorluk çeken çocuklarımızın ufukları açılıyor, vizyonları genişliyor. Daha çok aileye ulaşacağız, daha çok üniversite öğrencimiz gönüllü olacak. Daha çok çocuğumuza onların eli değecek. Hayatı böyle değiştirip güzelleştireceğiz. Ailelerin, çocukların anlattıklarından çok etkilendim. Bizim için en büyük ödül bir annenin teşekkürü” dedi.

Anne Kılıç: “Çocuklarımızın başarısı artı, hayatımız değişti”

Anne Arzu Kılıç, çocuklarının eğitim konusunda zorluklar yaşadığını ancak gönüllülerin sayesinde hayatlarının değiştiğini anlattı. Kılıç, “Kızımın matematikte sıkıntıları vardı. Destek almak istedik ama çok zorlandım. O sırada bu proje karşımıza çıktı. Şimdi kızımın matematik dersleri çok iyi. Çocuklar görmedikleri yerleri görüyor. Çocuklarım buz patenini hiç görmemişlerdi. Havagazı'na daha önce hiç gitmemiştik. Size çok teşekkür ederim. İnşallah benim çocuklarım da büyüyünce böyle projelerde çocukların yanında olacaklar” diye konuştu. Programdan yararlanan dört kardeş de ders notlarının yükseldiğini anlattı.