Üniversitelilere günaydın çorbası

Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği bugünlerde İzmirli öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ikramıyla güne başlıyor. Büyükşehir, Ege Üniversitesi Bornova Metro çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere dört noktada hafta içi 07.30 ile 09.00 saatleri arasında “ev çorbası” dağıtıyor.

Öğrenciler memnun

Ege Üniversitesi öğrencisi Recep Sefa Arat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramıyla sabahları kahvaltı yapma imkanı bulduğunu söyledi. Yine Ege Üniversitesinden Mustafa Yılmaz ise ikram edilen çorbayla hem güne sağlıklı bir başlangıç yaptıklarını hem de ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi Müdürlüğünde dağıtım görevlisi olarak çalışan Atakan Kumaş ise haftada iki gün ezogelin, diğer günlerde ise mercimek, yoğurt ve tarhana ile yüzlerce öğrenciyi okula uğurladıklarını ifade ederek, “Bu soğuk havalarda çorba vererek öğrencilerimizin içini ısıtmak bizi mutlu ediyor” dedi.

Yedi ay boyunca günde bin kap çorba

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevinde hijyenik ortamda hazırlanan çorbalar öğrencilere taze ekmekle birlikte sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılından bu yana sürdürdüğü çorba ikramından, ekim ve nisan ayları arasında hafta içi günde bin kişi yararlanıyor. Çorba ile kahvaltı etmeyi üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri ve yurttaşlar da tercih ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha fazla sayıda üniversite öğrencisine ulaşmak için çorba dağıtım noktalarının sayısını artırmayı planlıyor.