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Ünlü kantocu İzmir'de vefat etti

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir’de kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.


Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusunun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.


Nurhan Damcıoğlu, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyordu.

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