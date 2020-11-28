Ünlü oyuncudan oyuncu olmak isteyen gençlere uyarı

Aslında ortada ne film, ne de bir proje var” şeklinde konuştu.

Birçok televizyon dizisi ve tiyatroda oynayan tanınmış oyuncu Şems Özkan Şenlikli, oyuncu olmak isteyen gençleri önemli uyarılarda bulundu. Zaman zaman sosyal medyada yer alan ve SMS olarak cep telefonlarına yeni yüzler arandığına dair mesajlar geldiğini söyleyen Şenlikli, “Gençler de bu hayallere inanıyorlar. İnsanların kanına giriyorlar ve amaçları küçük bir yapım şirketi kurup insanların parasını almak. İnsanların cebinden paralarını alıyorlar ve kartona sertifika diye basıyorlar. Bu sertifikaların bir geçerliliği yok” dedi.

Oyunculuğa hayatını verdiğini ve geçimini bununla sağladığını kaydeden ünlü oyuncu, “Gençler lütfen telefonuna gelen mesajlara inanmasın. Bunlar sadece sizin cebinizden alacakları parayla ilgileniyorlar. Biz yıllarca maalesef süründük ama her türlü hakkımızı savunduk. Artık gençlerimiz bunlara inanarak ceplerindeki son parayı bu insanlara vermesin. Belki de gençlerin ceplerinden bu şekilde para çıkarmasını önlemek için kendim de bir proje yapabilirim. İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de o kadar çok sahtekar var ki artık. Bununla mücadele edeceğim” diye konuştu.

“Ortada ne film, ne de bir proje var”

Sahte yapım şirketleri ve cast ajansları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da ifade eden Şenlikli, “Kişi başı bin lira paralar alınıyor insanlardan. Benim adımı kullanıp bile film çekeceğiz diyorlar. Telefonla bazı sahneler çekip bunu filmmiş gibi internet sitelerinde yayınlıyorlar. Aslında ortada ne film, ne de bir proje var” dedi.

Pandemi sürecinin yapım sektörünü olumsuz yönde etkilediğini savunan Şenlikli, “Ben ara vermiştim. Aradan sonra ekranlara dönmek istiyordum. Birkaç teklif var ama o kadar zor şartlarda çalışıyoruz ki. Setteki arkadaşlar dahil inanılmaz zor şartlarda çalışıyorlar. Biz de kendimize yer bulabilmek için çabalıyoruz. Bizim sabrımız genç arkadaşlarımıza da örnek olsun” şeklinde konuştu.