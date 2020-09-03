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Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

İzmir’de, ünlü bir restoranın sahibinin oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu.

İzmir'de, ünlü bir restoranın sahibinin oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşandı. Ünlü bir restoranın sahibinin oğlu Barış Dev (38)'den haber alamayan yakınları, durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Barış Dev'in evine gelerek çilingir yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

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