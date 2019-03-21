Ünlü tasarımcı, "Onu Alma Beni Al" koleksiyonunu tanıttı

Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar-Kış 2020 kapsamında “Onu Alma Beni Al" adını verdiği, Lila ve turuncunun mor ile buluştuğu 2020 kış koleksiyonunu bir defile ile tanıttı.

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar-Kış 2020 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi, İstanbul'da iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti.

Gelecek sezon İtalya'da deri koleksiyonunu sunacak olan tasarımcının defilesini ise; Kerem Cem, Cem Belevi, Gökhan Türkmen, Şükrü Özyıldız, Aylin Arasıl, Zeynep Mansur gibi ünlü isimlerin yanı sıra büyük bir davetli kitlesi izledi. Ünlü sanatçı Simge Sağın, Emre Erdemoğlu'nun defilesinde özel konuk olarak defilenin kapanışını yaptı.

Koreografisini Öner Evez ve Yakup Biçer'in üstlendiği defilenin müziklerini Oben Budak hazırlarken, styling de Alexander Kokoskeriya ile çalışan başarılı modacı davetlilerden tam not aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nda yarışmacılara koçluk yapan Emre Erdemoğlu, 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonuna işlemişti. Tüm detaylarda Sezen Aksu portresini grafiksel bir dille yorumlayan tasarımcı, şarkı sözleriyle bu durumu desteklemişti. Erdemoğlu, şarkılarda geçen sözleri; telkırma nakış, baskı ve dokuma tekniği ile koleksiyonunun bütününde kullandı. Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işleyen tasarımcı, bu sezon da hayranı olduğu sanatçıyı farklı bir anlatım şekliyle moda severlere sundu.

Sokak stilinin farklı formlarla birleştirildiği koleksiyonda, 70'ler stili oversize formda kabanlar, print desenli gömlekler, parça boya kadife takımlar, uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi saçaklı kemerler defilede sıkça karşılaşılan detaylar arasında yer alıyor.