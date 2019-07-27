Ünlü tasarımcı Pınar Bent'ten dikkat çeken defile

Son günlerce dikkat çeken tasarımcılardan Pınar Bent, geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da düzenlenen, yerli ve yabancı bir çok önemli moda tasarımcısının katıldığı Fashion Week Europe (AFWEU) etkinliğinde tasarımlarını sergiledi.

Kapadokya'da düzenlenen Fashion Week Europe (AFWEU) etkinliğine, Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarımcılar katıldı. Gerçekleşen etkinlikte, ünlü tasarımcılardan; Ertan Kayıtken, Amor Garibovic ve Fakhriya Khalafova da yerini aldı.

Programda, İzmirli moda tasarımcısı Pınar Bent de bir defile düzenledi. Başarılı tasarımcı Pınar Bent, etkinlikte yaptığı defile ile dikkatleri üzerine çekti. Gelinlik, abiye ve kaftanlardan oluşan özel tasarımlarını katılımcılara sunan Bent, evlenecek olan çiftlere, "Siz hayal edin gerisini bize bırakın; bütçeniz ile hayallerinizi birleştirelim" dedi.

Yurt dışına yaptığı ihracatlar başta olmak üzere bu sene yaptığı defilelerle adından sıkça söz ettiren Bent, gelinlik sektöründe bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Kendi tasarımları olan gelinlikleri katılımcılara sunan Bent, 2020 sezonuna şimdiden hazır olduklarını da sözlerine ekledi.