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Ünlü tatil merkezi Alaçatı'da korkutan yangın

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı’da otluk alanda yangın çıktı.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da otluk alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.



Yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'da otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Alaçatı Port yolu olarak belirtilen mevkide çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaşadı.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ederken alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ancak yanan alanın ormanlık alan ve yerleşim yerine uzak olması nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi.



Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor.

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