İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü tatil merkezi bomboş

İzmir’in ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle ’evde kalın’ çağrılarına yanıt verdi ve sokaklar boş kaldı.

İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına yanıt verdi ve sokaklar boş kaldı.


Dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede olağanüstü önlemler alınırken, Türkiye'de de birçok kısıtlama ve yasaklama ile yoğun önlemler alındı.


Çeşme ilçesinde de vatandaşlar, evde kalın çağrılarına yanıt verdi. Binlerce turistin ağırlandığı Çeşme ilçesinin sokaklar ve caddeleri uyarıların ardından bomboş kaldı. Çeşme Kaymakamlığı da internet sitesinden, "Siz değerli Çeşmeliler'in sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Siz evde kalarak kendinizi ve sevdiklerinizi korumaya devam edin. Bu zor günleri her birlikte atlatacağız" paylaşımı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.