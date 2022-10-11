Ünlü tatil merkezi Çeşme'de Eylül ayı neredeyse Ağustos ayı ile yarıştı

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Çeşme'de, bu sene eylül ayı neredeyse ağustos ayı ile yarıştı. Hem havaların güzelliği, hem de yurt dışından Çeşme'ye çok talep olması nedeniyle eylül ayı oldukça iyi geçti. Yabancı misafir oranımız yüzde 40'lara ulaştı" dedi.

2022 turizm sezonunun Türkiye'de beklendiği gibi geçtiğini ifade eden Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "2019 yılı verilerine yaklaştığımız bir sezon oldu; ama bizim hedefimiz 2019'u geçmekti. Umarım bunu 2023 yılında başaracağız" dedi.

"2019 yılında Türkiye'ye 52 milyon turist gelmişti. Bu sene bu sayı 32 milyon 500 binlerde" diyen Belge, "Ama yıl sonu itibariyle 40-42 milyon bandında olmasını bekliyoruz. 2023'te, 55 milyon turist hedefini yakalayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

"Ekim ayında doluluk yüzde 50 dolayında"

Çeşme'de, eylül ayının da oldukça hareketli geçtiğine dikkat çeken Belge, "Çeşme'de, bu sene eylül ayı neredeyse ağustos ayı ile yarıştı. Hem havaların güzelliği, hem de yurt dışından Çeşme'ye çok talep olması nedeniyle Eylül ayı da oldukça iyi geçti. Yabancı misafir oranımız yüzde 40'lara ulaştı. Bu oran, birkaç yıl öncesine kadar yüzde 20 yabancı, yüzde 80 yerliydi. Yabancı pasaportlu vatandaşlardan bahsediyorum. Yurt dışında çalışan veya yaşayan Türk vatandaşlardan değil. Bizde eylül ayı, yüzdesel olarak ağustos ayından daha iyi geçti. Tabi ağustos ayı da yüzde 90'ın üzerindeydi. Ekim ayı ise şu anda yüzde 50 dolaylarında. Aslında bu da iyi bir sayı. Havalar hala güzel gidiyor. Havalar soğudukça misafirlerimizin otel içine çekileceğini, SPA'ya yöneleceğini, lobide vakit geçireceğini, en önemlisi de toplantı gruplarının geleceğini düşünüyorum. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen toplantıların hızlı bir şekilde yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ekim ve kasım aylarına çok talep var. Bizim otelimizde de neredeyse her hafta toplantı grubumuz var. Bu arada termal müşterilerimiz de gelmeye başladı” diye açıkladı.

"Yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 dış pazar, bizim için idealdir”

Çeşme'deki yabancı turist çeşitliliği hakkında da bilgi veren Belge, "Şuanda Çeşme'de yabancı turist çeşitliliği oldukça fazla. Amerikalılar'ın yanı sıra Rus, Ukraynalı, Belçikalılı, Yunanlı, Azerbaycanlı, Dubaili, Çinli turistler Çeşme'de tatil yapıyorlar. Pandemi öncesinde, bizim otelimizde Uzakdoğulular birinci sıradaydı, Almanya ise ikinci sıradaydı. Uzakdoğu'dan yeniden bir akın olmasını bekliyoruz. Turizmde çeşitlilik çok önemli. Sadece yurtiçi veya sadece yurtdışı çalıştığınızda çok bir şey elde edemiyorsunuz. Çeşitlilik olursa kaliteniz de artıyor. Yüzde 50 iç Pazar, yüzde 50 dış Pazar, bizim için idealdir” diye belirtti.

"Turizm fuarlarında Çeşme'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Ekim ayı sonundan itibaren turizm fuarları takviminin işlemeye başlayacağını ifade eden Belge, “Bu ayın 27 ve 28'inde Antalya'da turizm fuarı var. Ekim ayı sonu itibariyle bizim fuar takvimleri işlemeye başlıyor. Kasım ayında, İngiltere WTM fuarı var. Hemen ardından Selanik fuarı var. O fuarın ardından da Travel Turkey fuarına odaklanacağız. Travel Turkey, bu sene çok hareketli geçecek gibi gözüküyor. Pandemi sonrasında geçen sene ilk açıldığında çok hareketliydi. Bu sene dolup taşacağını düşünüyoruz. Aldığımız veriler öyle gösteriyor. Hem Çeşme Belediyesi, hem ÇEŞTOB hem de otelimiz olarak fuarda yerimizi alacağız. Ardından Şubat ayında dünyaca ünlü EMITT fuarı, Hollanda Utrecht fuarı, Berlin ITB fuarı, Nisan ayında Azerbaycan fuarı, Mayıs ayında Dubai fuarı var. 2 senelik aradan sonra bu fuarlarda Çeşme'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, Türkiye, ekonominin jeneratörü olan turizm alanında büyük bir sıçramaya geçecektir" diye aktardı.