İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın

İzmir’in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Çeşme şehir merkezindeki Karadağ'da, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yangın bir anda büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, 2 helikopter ve 3 arazözle havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, Çeşme Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangının, evlere ve çamlık alanda bulunan Anadolu Lisesi'ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.