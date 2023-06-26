Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki 50 TL'lik tuvalet ücreti gündem oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı da gittiği mekanda tuvalet ücretinin 50 TL olmasını sosyal medya hesabından paylaştı ve gündeme oturdu.

Yazın gelmesiyle dolup taşan Çeşme'nin, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla da yaklaşık 1 milyon vatandaşı ağırlaması bekleniyor. Daha önce müzik dinleme parası ve 'fake müşteri' gibi olaylarla gündem olan ünlü tatil merkezi Çeşme, bu kez de tuvalet ücretiyle konuşulmaya başlandı. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda tuvalet ücretinin 50 TL olduğu görünce bunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yorum yaparak tepkilerini gösterdiler. Söz konusu paylaşımda "Az önce çektim konum Çeşme" ifadeleri yer aldı.

Serpme kahvaltı bin 200 TL

Ünlü tatil merkezi çeşmedeki 50 TL olan tuvaleti paylaşan sosyal medya kullanıcısı aynı mekandan bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda kahvaltı fiyatı dikkatleri çekti. “Aynı mekanda serpme kahvaltıya 4 kişi bin 200 TL ödedik Çeşme çok ilginç bir yer” ifadelerini kullandı.