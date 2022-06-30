Ünlü tatil merkezi Çeşme'ye bayramda 1 milyonu aşkın kişi bekleniyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, Çeşme'deki otellerin rezervasyonlarında da artış yaşandı. günlük bayram tatilinde ünlü tatil merkezi Çeşme'nin, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine milyonları ağırlaması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, Çeşme'deki otel rezervasyonlarını hareketlendirdi. Ünlü tatil merkezinin yine bayramda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olması beklenirken, huzurlu ve güvenli bir tatil için şimdiden önlemler alınmaya başladı.

"Bayram rezervasyonlarında talepler oldukça yüksek"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin 9 gün olarak kesinleşmesinin ardından rezervasyonlarda büyük artış yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta bayram haftasına girmiş olacağız. Okulların tatil olması ile birlikte yoğunluklarımız artmaya başladı. Hafta sonları neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık. Hafta içleri ise yüzde 70-80 gibi bir doluluk oranımız var. Bayram rezervasyonlarında talepler oldukça yüksek. Bayram ile birlikte okullar açılıncaya kadar yoğun bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu sene ülkemizde farklı bir turizm çeşitliliği olmaya başladı"

Bu sene ilk defa Avrupa'da çalışan başka ülkelerin gurbetçilerinin de tatil için Çeşme'ye geldiğini açıklayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Sadece bizim gurbetçilerimiz değil, İran, Irak, Azerbaycan, Tunus Fas gibi ülkelerden, Avrupa'da yaşayıp, çalışan gurbetçiler, Türkiye'ye ve Çeşme'ye gelmeye başladı. Bu sene ülkemizde farklı bir turizm çeşitliliği olmaya başladı. Bu konuda mutluyuz. Dış turizmden aldığımız pay, yüzde 50-60'ın üzerine çıkmış durumda" diye belirtti.

"Dolar kurunun biraz aşağı inmesi, yeniden hareket sağladı"

Dövizdeki oynamaların iç piyasada kısmen etkili olduğunu da belirten Demir, "Dövizdeki hareketlilik nedeniyle, iç piyasada biraz daralma oldu; ama son günlerdeki dolar kurunun biraz aşağı inmesi, yeniden hareket sağladı. Bayramla birlikte, Eylül ayı ortalarına kadar, 2019 rakamlarına ulaşacağımızı, hatta bir tık üzerinde kapatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da, "9 günlük bayram tatilinin açıklanmasının ardından rezervasyonlarda bir hareketlilik söz konusu oldu. Turizmciler, 9 günlük bayram tatilini sevinçle karşıladılar. Maalesef son 2 yılı pandeminin gölgesinde geçirdik. Turizmciler, biraz da bunu telafi etme çabasında. Birçok misafirimiz, 9 günlük tatil açıklamasını bekliyordu. Açıklama olunca tatil planlarını netleştirmiş oldular. Bayramla birlikte, Çeşme genelinde yüksek sezona da geçiyoruz. Şu an baktığımızda, bayram rezervasyonlarından sonra da Çeşme genelinde ciddi bir hareketlilik söz konusu" diye konuştu.

"Çeşme, Türkiye'nin en önde gelen ve tercih edilen tatil lokasyonlarından birisi"

Çeşme'nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Tuğgan, "Çeşme; deniziyle, kumuyla, rüzgarı, havası, gastronomi ve eğlence hayatıyla, Türkiye'nin en önde gelen ve tercih edilen tatil lokasyonlarından birisi. Pandemi döneminde, misafirlerimiz çok uzun planlardan kaçınmıştı. Bu sene bunun biraz yıkıldığını görüyoruz. Özellikle erken rezervasyonlarda çok ciddi talepler olduğunu da gözlemliyoruz. Erken rezervasyon fırsatından yararlanan tatilciler de çok daha uygun ve ekonomik tatil yapma fırsatını da elde etmiş oldular" diye belirtti.

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Tuğgan, şöyle devam etti:

"Çeşme'de biliniyor ki tatil sezonu maalesef çok kısa; ancak gerek yerel yönetim, gerekse oteller olsun, sezonu uzatabilmek adına birçok aktiviteler yapıyor. Oteller, uygun fiyat avantajı sağlarken, yerel yönetim, bir takım festivaller planlıyor. Biz eylül ayından da umutluyuz. Eylül rezervasyonlarımız, belki sezon rezervasyonları gibi hareketli değil; ama tatil sezonunu uzatmak adına da mutlaka bir takım girişimler ve aksiyonlar Çeşme'de olacaktır."