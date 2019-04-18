Ünlü tatil merkezinde tekne yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çeşme ilçesi sahilindeki bir gezi teknesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizden ve karadan müdahalenin yapıldığı yangın için ekipler yoğun çaba sarf ederken, emniyet güçleri de bölgede tertibat aldı.

Bölgedeki vatandaşlarda yangın alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan, yangın nedeniyle bazı gezi tekneleri de güvenli bölgeye alındı.

Yangının devam ettiği tekneye müdahale sürüyor.