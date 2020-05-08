Ünlü tatil merkezindeki berberler, kuaförler hazırlığa başladı

Çeşme'deki 74 berber ve kuaför ile 3 güzellik salonunda temizlik çalışmaları başladı. Çeşme Belediyesi de, bu iş yerlerinin dezenfekte edileceğini açıkladı.

Çeşme'de uzun yıllardır berberlik yapan Mümin Avcı da, iş yerinde temizlik çalışmalarının startını verdi. Kullandığı aletleri dezenfekte eden Avcı, dükkanının 22 Mart'tan beri kapalı olduğunu belirtti. Avcı, "Çok zor günler geçirdik. Dükkanlarımız kapalı olduğu için maddi olarak çok zorlandık. Dükkanlarımızı 11 Mayıs tarihinden itibaren açabileceğimizi öğrenince çok sevindim. Hemen temizliğe başladım. Tıraş yaparken kullandığım bütün aletlerimi, taraklarımı dezenfekte ediyorum. Belediyemiz de cuma günü dükkanımı dezenfekte edecek. Pazartesi gününden itibaren tertemiz bir dükkanda, bakanlığımızın açıkladığı genelgeye tam olarak uyarak, hijyenik şartlarda hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"Pazartesi günü için bütün randevularım doldu"

Dükkanlarının açılacak olmasına müşterilerinin de çok sevindiğini söyleyen Avcı, "Telefonum devamlı çalıyor. Çok sayıda müşterim arıyor. Daha şimdiden pazartesi günü için bütün randevularım doldu. Sosyal mesafeye de dikkat ederek ve her müşteriden sonra kullandığım alet ve tarakları dezenfekte ederek müşterilerimize hizmet vereceğiz. Havalar güzel. Dükkanımızın önü uygun. Aralıklı olarak dışarıya sandalye koyacağız. Müşterimiz dışarıda sırasını bekleyebilecek. İnşallah iyi olacak" şeklinde konuştu.