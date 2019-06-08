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Ünlü tatil merkezindeki can kurtaran kulesinde skandal görüntü

Türkiye’nin en gözde plajlarından biri olan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı’ndaki cankurtaran kulesinde, bir grup vatandaşın bira şişeleri ile görüntülenmesi tepkilere yol açtı.

Türkiye'nin en gözde plajlarından biri olan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı'ndaki cankurtaran kulesinde, bir grup vatandaşın bira şişeleri ile görüntülenmesi tepkilere yol açtı.


Çeşme Belediyesi tarafından 10 yıllığına kiralanan ve şezlong ve şemsiyelerin kaldırılmasından sonra bayram tatilinde binlerce insanın kendi şemsiyeleri ve havluları ile akın ettiği Ilıca Plajı'nda, boğulma tehlikesi geçirebilecek vatandaşların gözlenebilmesi ve kısa zamanda müdahale edebilmek amacıyla kurulan cankurtaran kulesinde, bir grup vatandaş sohbet ederek alkol aldı. Bu durum çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.


Görevli olup olmadıkları bilinmeyen vatandaşların cankurtaran kulesi üzerinde alkol almaları üzerine tepki gösteren bazı vatandaşlar, “Bu plajda çadır kurmak, mangal yakmak, kavun, karpuz kesmek, tasmasız hayvan gezdirmek yasak. Tüm bu yasaklara rağmen insanlar, cankurtaran kulesinin üzerinde içki içiyorlar. Cankurtaran kulesinin amacı bellidir. Boğulma tehlikesi geçirenleri gözlemleyerek, en kısa zamanda hayatlarını kurtarmak için o kuleler var. O kulelerde içki keyfi yapanlar mı can kurtaracaklar?" diye konuştu.

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