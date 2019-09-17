Ünlü tiyatrocu Üzümcü'den muhteşem performans

“Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunla izleyenleri büyüleyen Üzümcü, daha sonra oyunun hikâyesini anlatan kitabı imzaladı.

Kenti, kültür sanat etkinlikleriyle İzmir'in sanat merkezi yapmayı hedefleyen Buca Belediyesi, usta tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'yü ağırladı. Başarılı oyuncu, iki perdelik müzikli “Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunu Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda sahneye koydu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği oyunda, Levent Üzümcü performansıyla izleyenleri büyüledi. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Anlatılan Senin Hikâyendir'de, mübadeleden madene karşı direniş mücadelesine bu toprakların birbirinden değerli hikâyelerini anlattı. Müzikli performansıyla izleyenleri adeta zaman tüneline götüren Üzümcü, izleyenleri güldürürken hüzünlendirdi.

O hikâyeyi imzaladı

Tiyatro oyununun ertesi günü ise Üzümcü Bucalılarla, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşide bir araya geldi. “Türkiye'de sanat” ve “Anlatılan Senin Hikâyendir” oyunu üzerine Bucalı sanatseverlerle sohbet eden Üzümcü, oyunun yazarı Cengiz Toraman'ın kaleme aldığı kitabı imzaladı. İmza gününe katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Üzümcü'ye teşekkürlerini sundu.