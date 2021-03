UP&FIT tayt markası 2021 yılı beklentilerini açıkladı

2015 yılında kurulan Up&Fit (upandfit) markasıyla, yerel ve global ölçekte ses getiren işlere imza attıklarını söyleyen Merve ve Erdinç Aydın, “Taytlar son yıllarda kadınların vazgeçilmezi ve günlük giyimin olmazsa olmaz parçaları haline geldi. Geçmiş yıllarda sadece sporda giyilen taytlar, günün farklı saatlerinde giyilen kombinlerin vazgeçilmez parçası oldu. Oluşturduğumuz minimal tasarımlarda, kendimize özgü bakış açısıyla, kadınların giydiklerinde kendilerine özgüvenlerinin artacağı bir tayt markası olarak öne çıktık. Değişen teknolojiye ayak uyduran yapımız ve sürekli geliştirdiğimiz yeni, renk ve modellerde taytlarımızla Türkiye'de elde ettiğimiz başarıyı global olarak da gösterme hedefindeyiz” dedi.

Up&Fit Pazarlama Müdürü Merve Aydın “Yerli üretim ve istihdama destek olan Up&Fit ürettiği ürünlerin kalitesi ile ön plana çıkıyor. Türk markası olarak adımızı tüm dünyada duyurmak istiyoruz” dedi.

One Size (Tek Beden) taytın öncüsü: Up&Fit

Merve Aydın ayrıca “Up&Fit olarak, tayt dünyasına sunduğumuz ileri teknoloji ve akıllı kumaş seçenekleri ile her kadının zevkine hitap edecek renk ve modellerde üretim yapıyoruz. Türkiye'de One Size (tek beden) üretimi yapan ilk marka olarak, en az 3 cm ince gösteren ileri teknolojik kumaşıyla her bedende fit duran Up&Fit-Push Up serisi, kadınları vücutlarıyla uyum içerisinde yaşamaya davet ediyor. Push Up serisi ile alıştığımız sıfır beden mankenler yerine, her beden ve yaştan kadınların doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Kadınların bedenleriyle uyum içinde yaşamalarını ve her bedendeki kadının mutlu olabileceğinin öncülüğünü yapmak istiyoruz. Kadınların tayt giymesi için small beden olmayı beklemeleri anlayışı yerine, içimizden geldiği gibi giyinmek, giydiğimizde de iyi hissetmek anlayışının yaygınlaşmasını istiyoruz. Her yöne esneyen akıllı kumaş ve kaynak dikiş teknolojisi ile ürettiğimiz Push Up serisi, tüm kadınların kendilerini iyi hissetmelerini ve 3 cm daha ince görünmesini sağlayacaktır” dedi.

‘Minimal Fashion' anlayışıyla tasarladıkları Up&Fit taytların, hem kaliteli ve toparlayıcı olması hem de rahatlıktan ödün vermemesi nedeniyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi olduğunu hatırlatan Merve Aydın, taytlarını tercih eden ve Up&Fit ile yeni tanışan kadınların orijinal ürünlerini sadece upandfit.com sitesinden veya Nişantaşı'nda bulunan mağazalarından temin edebileceklerinin altını çizdi. Merve Aydın, İstanbul'da bayi ağını artırdıktan sonra Londra'da mağazalar açmak istediklerini de sözlerine ekledi.