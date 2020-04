Ural gurur yaşattı, dünya birincisi oldu

Yıl Kampüsü'nde eğitim gören lise öğrencisi Ural Dağıstan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya birincisi oldu. Başarısıyla ailesini ve okulunu sevince boğan Ural Dağıstan, “Elde ettiğim bu başarıyla 23 Nisan, benim için çifte bayram oldu” diye konuştu.

Çiçekliköy'deki Yıl Kampüsünde eğitim gören, aynı zamanda Matematik Olimpiyat Takımı'nda olan 9. sınıf öğrencisi Ural Dağıstan, Kanada'da faaliyet yürüten Fields Matematik Bilimleri Araştırma Enstitüsü (The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences) ve Kanada Matematik Derneği (The Canadian Mathematical Society) tarafından desteklenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katıldı. Yılda bir kez gerçekleştirilen katılımcı öğrencilerin İngilizce, Fransızca, Farsça dillerinden birini seçtiği ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada matematiğin sevdirilmesi ile matematik problemlerinin çözülmesinde keyif alınması amaçlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok öğrencinin katıldığı yarışmanın 5. etabında Ural Dağıstan, 9/10 kategorisinde dünya birincisi oldu.

Başarısıyla ailesini ve okulunu sevince boğan Ural Dağıstan, motivasyonunun arttığını dile getirerek, “Okulumun Matematik Olimpiyatı Takımı'ndayım. Matematik konusunda bugüne kadar sürdürdüğüm çalışmalarım ve okulumun desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Bu başarı bundan sonraki çalışmalarımın motive kaynağı olacaktır. Elde ettiğim bu başarıyla ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için çifte bayram oldu” diye konuştu.