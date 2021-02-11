Üretici maliyetten, tüketici komisyoncudan şikayetçi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, üretim maliyetleri ile komisyoncu paylarının sebze ve meyvede fiyat artışlarına neden olduğunu ifade ederek, komisyonculardaki hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini söylediler.

Sebze ve meyve fiyatlarından üreticinin de tüketicinin de memnun olmadığını belirten Ödemişli çiftçiler, mazot, gübre ve elektrik gibi maliyetlerin düşürülmesini istediler. Tarlada 1 TL olan ürünün, pazar tezgahlarında ve raflarda üç dört katı fiyatla satılmasına tepki gösteren üreticiler, yetkililerin üreticiden tüketiciye olan süreci daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirttiler.

Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, “Büyükşehirlerdeki tüketiciler, ürün fiyatlarındaki artışlardan yakınırken üreticiler de para kazanamamaktan şikayet ediyor. O halde sorunun nerden kaynaklandığın araştırıp orta yolu bulmamız gerekir” dedi. Tatlı, üretim maliyetlerinin hızla arttığını belirterek, “Ürünümüzden elde ettiğimiz kazanç maliyeti karşılayamaz hale geldi. Öte yandan tarlada 1 liraya sattığımız ürünlerimizin büyükşehirlerde tüketici ile buluştuğunda bunun 3-4 katına çıktığını görüyoruz. Aradaki komisyoncu trafiği çok fazla. Üreticiden tüketiciye doğrudan buluşma sağlanamazsa fiyatlarda düşüş beklenmemeli” dedi.

Üretici Ahmet Yılmaz da tarlada 1 liraya satılan ürünün, büyükşehirlerde 7-8 liraya kadar çıktığını ifade ederek, “Belli bir fiyat politikası oluşturulmalı. Üretici malından kazanmalı. Fakat tüketici de fahiş fiyata ürün almak zorunda kalmamalı. Bakanlık aradaki nakliye ve komisyoncu karlarını takip etmeli” şeklinde konuştu.

Patates üreticisi Ali Bayram da üretim sürecindeki maliyet artışlarına dikkati çekerken şunları söyledi: “Şu an Ödemiş'te patates sökümü yapıyoruz. Üreticinin kazanabilmesi için fiyatın 1,5 liranın altına düşmemesi gerekir. Fakat şuan ürünü 1 TL'den sökmek zorunda kaldık. Bizden 1 liraya çıkan bir mal tüketici ile 4 liraya kadar buluşabiliyor. Üretici de haklı tüketici de haklı. Fiyat kontrolünün yapılması gerekiyor”