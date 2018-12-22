İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üretici ve tüketici Buca'da buluştu

Üreticiyi her alanda destekleyen Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlediği iki ayrı etkinlikle Yerli Malı Haftası ve Dünya Kooperatifçilik Gününü kutladı.


Etkinlikler, Buca'nın köylerinden gelen üreticilerin belediye önünde kurduğu pazarla başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık da pazarı gezerek üreticiye destek verdi. Üreticiye seslenen Sarıbal, “Tarlada, çamurun içerisinde, tozlu yollarda sabahın kırağının düştüğü o saatlerde, maydanozun, dereotunun, domatesin, patlıcanın, biberin, meyvenin nasıl toplandığını iyi bilirim. Daha henüz 30 yıl önce soframızdaki bütün yiyecekleri kendi bahçemizden alıp çocuklarımıza sunarken şimdi her şeyi marketlerden alıyoruz. Siz değerli çiftçiler eğer kendi topraklarınızda üretip çocuklarınıza vermezseniz, eğer topraklarınıza sahip çıkmazsanız bu topraklarda bu ülkenin sahibi değil modern köle olarak, bu ülkenin bekçisi olarak kalırız” dedi.


Pazarda, yumurtadan zeytinyağına, reçelden tatlıya, gözlemeden dolmaya birçok ürünün yer aldığı stantlar Bucalıların akınına uğradı. Köylüler, birbirinden doğal ve lezzetli ürünlerini kısa sürede satmanın mutluluğunu yaşarken, pazarda ayrıca Ulusal Tohum Takas Merkezi tarafından ücretsiz olarak yerel tohum dağıtımı yapıldı.


Daha sonra Buca Belediyesi Meclis Salonunda “Yerli Malı, Kooperatifçilik ve Tarım Politikaları” konulu panel düzenlendi. Yerli üretimin önemine vurgu yapılan ve moderatörlüğünü Muhittin Akbulut'un yaptığı panele konuşmacı olarak CHP Genel Başkanı Orhan Sarıbal, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma Görevlisi Fatih Özden ile Köy-Koop İzmir Birliği Müdürü Yasemin Engin katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.