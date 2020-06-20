Üreticiden Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "İthalat yerine yerli üretime önem vereceğiz" açıklamasının kendilerini umutlandırdığını belirterek, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'le İzmir İl Tarım Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kooperatifleşmenin geliştirilmesi için çözüm önerileri ve Tire Süt modeliyle elde edilen kazanımların görüşüldüğü toplantıda Eskiyörük, “Et ithalatı önceki yıla göre yüzde 90 oranında düşürüldü. Bakanlık yetkilerimiz ithalatın 2 yıl içinde tamamen sıfırlanacağını ve yerli üretimin arttırılması için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı. Sektörümüz için tarihi bir gelişme olan bu uygulama için bakanımıza tüm çiftçiler adına teşekkür ederim” dedi.

Üretimin devamlılığı için Türkiye'nin şartlarının kooperatifleşmeyi zorunlu kıldığına değinen Mahmut Eskiyörük, "Kooperatiflerin çoğalması olumlu bir gelişme ancak küçük köy kooperatifleri yerine ilçe bazlı kooperatifleşme sağlanmalıdır. Tire Süt Kooperatifi 62 köyün bulunduğu ilçe merkezli bir kooperatiftir. Her köyde ayrı ayrı 62 tane köy kooperatifi olsa bu başarı sağlanamazdı. İlçe bazlı kooperatifleşmeyi sağlamak için K.K.Y.D.P yatırım desteklerinde ilçe merkezli yapılanma şartı uygulanıp, köy kooperatiflerinin birleştirilerek güçlü ve etkin olmaları teşvik edilmelidir. Ayrıca tarımsal örgütlerin yapısı düzenlenerek görev karmaşası giderilmelidir. Üreticilerin örgütü tarafından, örgütlerin de bakanlık tarafından desteklenip ve denetlendiği sistem oluşturulmalıdır. Tüm tarımsal üretim kooperatifleri Tarım Bakanlığına, pazarlama ve tüketim kooperatifleri Ticaret Bakanlığına bağlanarak karmaşa giderilmelidir. Şu anda sağlanan süt-yem paritesi sürdürülmelidir ve İzmir'e süt tozu tesisi kurularak üretici güvence altına alınmalı” diye konuştu.

"Bakanlığımız Teknik Destek Primi uygulamalı"

Küçük Menderes Havzası'nın bu kadar güçlü yanlarına rağmen en büyük tehlikenin yer altı sularının her geçen gün kesilmesi olduğuna değinen Eskiyörük, Bakan Pakdemirli'den su sorununa çare bulunmasını istedi. Tarım Bakanlığının gıda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli çalışmaları olduğuna değinen Eskiyörük, şunları söyledi:

“Gıda denetimlerinin artırılması ve hileli firmaların ifşa edilmesi çok önemli bir çalışmadır. Ancak gıda güvenirliliğinin sağlanması üretimden sofraya kadar denetlenmesiyle olur. Bunun da ciddi bir maliyeti var. Bunun bedeli olarak bakanlığımız bu konuda gerekli denetim alt yapısını oluşturan örgütlere bu maliyeti karşılamak üzere Teknik Destek Primi uygulamalıdır.”

Tire'de kooperatifleşmenin sağlanmasıyla elde edilen kazanımlara değinen Eskiyörük, “Tire Süt Kooperatifinin varlığıyla ilçemizde süt üretimi arttı, verimlilik arttı, üreticinin kazancı arttı, işletmeler büyüdü, sanayi gelişti, istihdam sağlandı. Bu olumlu gelişmelerin en önemlisi kooperatifin sağladığı güvenceyle gençlerimizin baba mesleğine yönelmesi oldu. Böylelikle göç durdu” dedi.

“Çiftçim Market örneklerini çoğaltmalıyız”

Bakan Pakdemirli, görüşmenin ardından Tire Süt Kooperatifi tarafından kurulan ve sadece kooperatif ürünlerinin satıldığı Çiftçim Marketi ziyaret etti. Kooperatiflerin ürünlerini inceleyen Pakdemirli, “Tüketiciyle üreticiyi buluşturmak kooperatifçiliğin başlıca ilkesidir. Bu örnekleri çoğaltmalıyız” diye konuştu.

Çiftçim Marketi ilk olarak 7 yıl önce dönemin İzmir İl Tarım Müdürü Ahmet Güldal'ın katkılarıyla kurduklarını belirten Eskiyörük, gelinen süreçte projenin geliştirilerek Narlıdere ve Karşıyaka'da şubeler açtıklarını söyledi. İlerleyen süreçte market sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Eskiyörük, “Marketlerimizde Türkiye'de üretim yapan tüm kooperatiflerin ürünleri yer alıyor. Zaten kooperatifçiliğin ana ilkelerinden birisi de üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturmaktır. Tarım Bakanlığımız çok yerinde bir uygulamayla gıdaya yönelik denetimlerini artırdı ve hile yapan firmaları teşhir ediyor. Tüketicilerimiz de bu gıda teröristlerinden korunmak için elinden geleni yapıyor. Bizler de tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir gıda sunmak için yatırımlarımızı artırıyoruz. İzmirliler çok şanslı, çünkü İzmir tarımda olduğu gibi güvenli gıda üretiminde öncü kooperatiflere ve büyük ulusal markalara sahip” diye konuştu.