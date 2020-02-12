İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üreticiler 'Üretici Pazarı'nda

İzmir ve Egeli üreticiler, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde haftada bir gün kurulan pazaryerinde ürünlerinin satışını ve tanıtımını yapma şansı buluyor.


Sanattan eğitime, spordan sağlığa kadar bir çok alanda kamuya ve sivil toplum örgütlerine destek veren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İzmir ve Egeli üreticileri, oluşturduğu 'Üretici Pazarı'nda halkla buluşturuyor. MaviBahçe bu kapsamda üreticilere haftada bir gün (perşembe), B Blok 1. kattaki 'Pazar Yeri Köprüsü'nde ücretsiz stant hizmeti sağlıyor.


'Toprak Ana' ilgi odağı oldu


Geçtiğimiz günlerde pazaryerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kokteyl, Tire'nin doğal ürünlerine ev sahipliği yaptı. Tire Küçük Menderes Toplum Birliği üyelerinin ürettiği ürünler büyük ilgi gördü. Tire'nin şifalı otlarını sergileyen 'Toprak Ana' lakaplı Vahide Utku, kendilerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunan AVM yetkililerine teşekkür etti.


Üretici Pazarı Takvimi şöyle


13 Şubat Perşembe Karaburunlu Üretici Kadınlar


20 Şubat Perşembe Seferipazar Pazarı


27 Şubat Perşembe Narlıdere Kadınları


5 Mart Foça Yeryüzü Pazarı


12 Mart Perşembe Ödemiş 1. Grup (İşkonaklılar)


19 Mart Pagos Pazarı


26 Mart Ödemiş Bademye 2. Grup


2 Nisan Menderes Yeni Orhanlı 3.Grup


9 Nisan Urla İskele


16 Nisan Ödemiş Kahrat 3. Grup


23 Nisan Güzelbahçe Üreticileri


30 Nisan Bergama Üreticileri


7 Mayıs Ödemiş 4. Grup

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.