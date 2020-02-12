Üreticiler 'Üretici Pazarı'nda

Sanattan eğitime, spordan sağlığa kadar bir çok alanda kamuya ve sivil toplum örgütlerine destek veren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İzmir ve Egeli üreticileri, oluşturduğu 'Üretici Pazarı'nda halkla buluşturuyor. MaviBahçe bu kapsamda üreticilere haftada bir gün (perşembe), B Blok 1. kattaki 'Pazar Yeri Köprüsü'nde ücretsiz stant hizmeti sağlıyor.

'Toprak Ana' ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz günlerde pazaryerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kokteyl, Tire'nin doğal ürünlerine ev sahipliği yaptı. Tire Küçük Menderes Toplum Birliği üyelerinin ürettiği ürünler büyük ilgi gördü. Tire'nin şifalı otlarını sergileyen 'Toprak Ana' lakaplı Vahide Utku, kendilerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunan AVM yetkililerine teşekkür etti.

Üretici Pazarı Takvimi şöyle

13 Şubat Perşembe Karaburunlu Üretici Kadınlar

20 Şubat Perşembe Seferipazar Pazarı

27 Şubat Perşembe Narlıdere Kadınları

5 Mart Foça Yeryüzü Pazarı

12 Mart Perşembe Ödemiş 1. Grup (İşkonaklılar)

19 Mart Pagos Pazarı

26 Mart Ödemiş Bademye 2. Grup

2 Nisan Menderes Yeni Orhanlı 3.Grup

9 Nisan Urla İskele

16 Nisan Ödemiş Kahrat 3. Grup

23 Nisan Güzelbahçe Üreticileri

30 Nisan Bergama Üreticileri

7 Mayıs Ödemiş 4. Grup