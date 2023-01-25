Üretken akademisyenin buluşu tescillendi

Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Geliştirilen elektronik cihaz; protein, virüs, nükleik asit gibi biyomoleküllerin algılanması ve miktarının belirlenmesini sağlıyor.

Sağlık bilimleri alanında 2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, 2022 yılında TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı doğrultsunda desteklenmeye hak kazanan 31 araştırmacıdan biri oldu. Gürsan ve ekibinin geliştirdiği elektronik cihaz, ulusal patent almaya hak kazandı. Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, “Bu projede sağlık alanında yenilikçi biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesine odaklandık. Başvurusunu gerçekleştirdiğimiz cihazımızın ulusal patent başvurusu 8 ay gibi kısa bir sürede tescillenmiştir. Bu buluş çerçevesinde protein, virüs, nükleik asit gibi biyomoleküllerin algılanması ve miktarının ölçülmesi için gerekli olan bir elektronik cihaz geliştirdik. Söz konusu cihaz benzerleri ile kıyaslandığında daha küçük ve daha hassas bir şekilde hedef analitin analizini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, multidisipliner bir çalışma sonucunda ortaya çıkan ilk prototipin geliştirilmesine yönelik araştırmalara devam ediyoruz” dedi.