URGE projesi Türk kiraz ve üzümüne Uzakdoğu pazarını açtı

Yaş meyve sebze ihracatçılarına hava kargoyu keşfettiren, Türk kiraz ve üzümüne Uzakdoğu pazarına girmenin yolunu açan, ters iklimdeki ülkelerle işbirliği yaparak ihracat sezonunu 12 aya çıkaran Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması Projesi'nde sona gelindi. Proje sayesinde edinilen deneyimlerle başta Çin olmak üzere ihracat potansiyeli olan ülkelere odaklanılacak.

Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması isimli URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi'nin sektörün ufkunu açtığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, URGE projesine katılan firmaların kurumsallaşma ve verimli üretim alanlarında da büyük kazanımlar elde ettiğini kaydetti. Uçak, URGE projesi sayesinde Malezya, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Güney Afrika'ya ihracata başlayan firmalar olduğu bilgisini verdi. Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması Projesi'ni 13 üye firmanın katılımı tamamladıklarını, proje kapsamında iki adet eğitim faaliyeti, beş adet yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildiğini anlatan Uçak, proje kapsamında ihracatımızın sınırlı olduğu ancak potansiyel arz eden ülkelerle birlikte ters sezonlarda işbirliği yürütülebilecek rakip ülkelere odaklandıklarının altını çizdi. Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması isimli URGE Projesi kapsamında ilk yurt dışı pazarlama faaliyeti Şili'ye olurken sonrasında sırasıyla; Almanya/Fruit Logistica Fuarı, Malezya-Vietnam, Güney Afrika ve Çin yurt dışı pazarlama faaliyetleri yapıldı.

Amaç Uzakdoğu'ya açılmak

Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Uçak, “Yaş meyve ve sebze sektörü, daha çok Rusya Federasyonu ve Avrupa ülkelerine yönelik çalışıyordu. Tek pazara bağlı kalmadan bir URGE projesi başlattık. Projeyi, özellikle Uzakdoğu'ya açılabilmemiz için başlattık. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2016'da Ege İhracatçı Birlikleri tarihinde ilk defa URGE projesini hayata geçirdik ve alternatif pazarlar bulma amacıyla Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması Projesi projesini başlattık.

“Rakip üreticileri yerinde gördük”

Proje kapsamında Şili ve Güney Afrika gibi ters iklimlerde yer alan rakip üretici ülkelerin durumunu yerinde gördüklerini kaydeden Uçak, şöyle devam etti: “Proje başlangıcından sonra çok kazanımlar elde ettik. Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya pazarında yaş meyve ve sebze sektörünün ne kadar önemli bir sektör olduğunu gördük. Ziyaret, kiraz ve taze incirin bu ülkelerde yüksek fiyatlarda talep aldığını gösterdi, hava kargonun ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe yeni projeler gerçekleştirmek için kollarımız sıvadık.”

“Hava kargoyu geliştirmeliyiz”

Proje ortaklarından ihracatçı Cengiz Balık da proje ile ilgili elde ettikleri kazanımları sıraladı. Balık, “Ülkemiz için eksik olan pazar Uzakdoğu pazarıydı. Şili ziyareti amacımız hem kiraz hem de üzüm üretimini incelemek hem de paketleme evlerini inceleyip rakiplerimizin durumu nedir diye bakmaktı. Şili'de kiraz ve üzüm üretimindeki bölgeyi gezdik. Üretimde bizden bir tık öndeler. Daha standart üretim ve güncel çeşitler bulunuyor. Ayrıca bölgenin uzun olması üretim sezonun da uzun olması yol açıyor. Paketleme evlerinde bizden çok ileride değiller. Biz paketleme evleri olarak sanki biraz daha öndeyiz. Orada onların birliğini ziyaret ettik, ikili görüşmeler yaptık. Orada bir eksiğimizi gördük; Şili, hava kargoyu çok efektif kullanıyor. Şili'nin orta dönem üretiminde deniz yolunu efektif kullandığını gördük. Çin'e yapılan ihracatta hava yoluyla başlayıp denizle devam diyorlar. Bizim hava kargoyu geliştirmemiz ve deniz yolunu hat olarak kurmamız gerekiyor. Şili bize bunu kazandırdı” ifadelerini kullandı.

“Vietnam'a meyve sebze satma imkanı doğacak”

3. ziyaretlerini Malezya ve Vietnam'a yaptıklarını dile getiren Balık, şöyle konuştu:

"Burası pazarlama faaliyetleri ile ilgili bir ziyaretti. Malezya'da Malezya'nın en büyük ithalatçılarının yüzde 90'ı bu görüşmeye katıldı. Malezya ihracatı başladı ama hava yolunda sıkıntı yaşıyoruz. Uçakların kargo kapasiteleri düşük. Türk Hava Yolları daha büyük bir uçak koyarsa daha fazla mal satacağımızı düşünüyoruz. Vietnam'da da, Malezya gibi ciddi anlamda talep gördük. Ancak Vietnam'da meyve sebze ihracatı konusunda izin yoktu. Bakanlığın risk analizi başlatılması gerekiyordu. URGE projesinin girişimleriyle Bakanlığımıza müracaatla ilgili görüşmeleri başlattık. Görüşmeler devam ediyor. Bir yılda inşallah Vietnam'a da meyve sebze satma imkanı doğacak. Vietnam çok önemli bir pazar. Uzakdoğu Asya'da gördüğüm özelliklerden biri; insanlar genelde dışarıda tüketim yapıyor. Güney Afrika, ters iklim olan bir ülke. Ziyaretin amacı üretimi yerinde tespit etmekti. Orada ağırlık olarak üzüm üretimi var. Üretimi yerinde inceledik. 2019'da buraya da kiraz ihracatı gerçekleşmeyi umuyoruz.”

“Çin'e satarsak dünya birincisi oluruz”

Son ziyaretin Çin'e olduğunu belirten Balık, Çin'deki ziyareti şu sözlerle anlattı:

“Çin bizim için çok önemli. Saydığımız tüm ülkelere sattığımızın üç katını satabiliriz. Çin'de iki bölgede bilgilendirme toplantıları ve ikili görüşmeler yaptık. Bilgilendirme toplantılarının amacı, Türk kirazını tanıtmaktı. Çinliler kirazı iki ülkeden alıyorlar. Kışın yüzde 95'ini Şili'den, yazın kuzey yarım kürede üretim olunca Amerika'dan. Bizim kirazın kendine özgü tadı ve rengi vardır. Bizim kirazı biraz renksiz gördüler. Öce kirazımızın renginin bu olduğunu, tadının farklı odluğunu anlattık. Çok büyük katılım gördük. Türkiye, kiraz üretiminde dünya birincisi. Eğer Çin'e ihracata başlarsak ihracatta dünya birincisi olacağız. Eğer erkenci çeşitlerde değişiklik, son tufanda değişiklik yaparsak sezonu 85 güne çıkarma sahibiz. Böylelikle ihracatımız 76 bin tondan belki 125 tona çıkar ve dünya birincisi oluruz."