Ürkmez Sanayi Sitesi için Ankara'dan Seferihisar'a özel heyet

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez'e, yeni bir sanayi sitesi kurulması için çalışma başlatan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın çabaları sonuç verdi. Aydın'ın temasları sonrası Ankara'dan özel bir heyet, ilçeye gelerek temaslarda bulundu.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşan heyet, Ürkmez Sanayi Sitesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmak üzere Seferihisar'a geldi. Heyete, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bedestenci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak eşlik etti.

Ürkmez Sanayi Sitesi için Ankara'dan gelen heyetin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Bakanımız Murat Kurum'un talimatı ile önceki gün ilçemize bir heyet gönderildi. Ürkmez Sanayi Sitesi, S.S. Ürkmez Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulunun ardından Ürkmez Sanayi Sitesi ile ilgili süreci hızlandırmak için imza yetkilisi bürokrat arkadaşlardan oluşan bir heyet talep etmiştik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşan heyet talebimizin üzerinden 24 saat geçmeden Seferihisar'a teşrif ettiler. Heyete Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bedestenci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak da eşlik etti” dedi.

Bakan Kurum söz verdi

Ürkmez Sanayi Sitesi ile ilgili 2 yıllık bir hazırlık süreci olduğunu belirten Başkan Aydın, “AK Parti Seferihisar Teşkilatı olarak projelendirmemiz, projeyi ilgili kurumlara sunmamız ve süreci yakından takip ederek yatırım programına aldırmamızın 2 yıllık bir hazırlık süreci var. Belli noktaya geldikten sonra Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte çalıştık, S.S. Ürkmez Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kuruldu, talepler toplandı. Müjdeyi Seferihisar halkına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte gerçekleştirdiği Seferihisar ziyaretinde verdi. Ürkmez Sanayi Sitesi projesi Ahmet Aydın'ın ve AK Parti Seferihisar Teşkilatının projesi olmakla birlikte projenin yaşama geçmesi için gece-gündüz esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte çalıştık. Bakanımız, TOKİ Seferihisar etabı ve Sığacık Girlen'e yapılacak Millet Bahçesi ile birlikte Ürkmez Sanayi Sitesi ile ilgili müjdeyi vermek, buradaki çalışmaları onurlandırmak için özellikle Seferihisar'a gelmiştir. Bu üç projenin gerçekleşmesi ile ilgili verilen sözler Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a aittir. Bakanımız söz vermek ile kalmıyor süreci bizzat yakından takip ediyor. Üç proje ile ilgili çalışmalar kelimenin tam anlamıyla jet hızıyla ilerliyor. Tam donanımlı bir şekilde yapılması düşünülen Ürkmez Sanayi Sitesi için yer tahsisi Milli Emlak İl Müdürlüğü tarafından yapılırken, sitenin yapımı ise Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirecek. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün anahtar teslim yapacağı Ürkmez Sanayi Sitesi ile bölgeye yakışır bir sanayi sitesi kazandırmış olacağız” dedi.