Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü play-off maçında "devam" dedi

Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final maçında Yalova Vib Spor Kulübünü ağırladı. 12 Eylül Spor Salonu'ndaki karşılaşma adeta nefesleri kesti. Maçın bitimine 7,5 dakika kala kulağına darbe alan Urla'nın Amerikalı oyuncusu Marie Benson, maçın kalan süresinde oynayamadı ve sağlık görevlilerinin gözetiminde maçı kenarda tamamladı.

"İlk 4'e kalarak yeni bir mutluluk yaşatmak istiyoruz"

Maç sonunda gülen taraf Urla temsilcisi oldu. Takım, rakibini 79-60'lık skorla yendi. Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Basketbol Baş Antrenörü Hakan Yiğit, "Çok yorucu bir sezon oynadık. İlk hedefimiz play-off oynamaktı, bunu gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz 4'lü finallere kalabilmek. Yalova ile seriyi eşitledik. Son maçı da kazanıp tur atlamayı çok istiyoruz. Çok zor bir sezonu alnımızın akıyla oynamış olmak bizi mutlu etti. İlk 4'e kalarak yeni bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi

Urla Gençlik Takım Kaptanı Tuğçe Kanat da, "İlk maçtaki kötü oyunumuzdan dersler çıkardık ve bu maçta savunmamızı sertleştirip hücumda daha doğru seçimler yaptık. Şu anda seride eşitliği yakaladık, perşembe günü Yalova'daki maçı da kazanıp son 4 takım arasına adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu..

Play-off da tur atlayacak takım, oynanacak 3. maçta belli olacak. Galip gelen takım, play-off yarı finallere adını yazdıracak.